PV Drilling chốt quyền phân bổ gần 372 triệu cổ phiếu thưởng

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 15/7/2026 tới đây, PV Drilling sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 371,9 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:66,9, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 66,9 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 3.719 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của PV Drilling.

Ảnh minh họa

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PV Drilling sẽ tăng từ gần 5.563 tỷ đồng lên mức gần 9.282 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của PV Drilling thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Tại đại hội, cổ đông của PV Drilling cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, PV Drilling mang về về tổng doanh thu gần 3.538 tỷ đồng, tăng 105,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 109,9%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 31,6% kế hoạch tổng doanh thu và 37,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PV Drilling tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức hơn 29.542 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 49% tổng tài sản, ở mức gần 14.468 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.095 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.522 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng tài sản.

PV