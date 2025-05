PV Gas đặt kế hoạch kinh doanh “đi lùi”, dự kiến phát hành thêm 70 triệu cổ phiếu thưởng

Tại tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã GAS), ban lãnh đạo PV GAS đánh giá năm 2025, nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là những thách thức trong chuỗi cung ứng năng lượng, sự chuyển dịch năng lượng toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững,...

Trong nước, nguồn khí trong nước thực tế tiếp tục suy giảm. Sự cố phía thượng nguồn có xu hướng ngày một tăng và thường kéo dài thời gian dừng/gián đoạn cấp khí. Bên cạnh đó, tình hình nhập khẩu và tiêu thụ LNG thiếu ổn định do ảnh hưởng về giá và nhu cầu tiêu thụ.

Trong khi đó, lượng khách hàng công nghiệp dù có tăng trưởng nhưng cạnh tranh khốc liệt về các nguồn nhiên liệu thay thế nên tiêu thụ khí chưa ổn định, cạnh tranh của các đối thủ trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự xuất hiện nhà cung cấp LNG mới trên thị trường (Công ty TNHH Hải Linh) đang gia tăng thách thức cạnh tranh trực tiếp với PV Gas.

Riêng với thị trường LPG, các đối thủ sẵn sàng chào giá thấp hơn PV GAS để giành giật khách hàng, linh động trong chính sách tài chính như miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, miễn bảo lãnh thanh toán... Các đối thủ nước ngoài tiềm năng khác cũng đang xâm nhập mạnh vào thị trường LPG Việt Nam cạnh tranh với PV GAS. Ngoài ra, hoạt động chiết, nạp trái phép LPG sử dụng thương hiệu PV GAS còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến công tác bán lẻ.

Trong bối cảnh đó, PV Gas đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2025 đạt 74.000 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất 5.300 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 50% so với năm 2024. Kế hoạch này được xây dựng theo phương án giá dầu 70 USD/thùng.

Về sản lượng, công ty đặt kế hoạch trong năm 2025 sẽ tiếp nhận 6,16 tỷ m3 khí (bao gồm LNG nhập khẩu); hơn 5,88 tỷ m3 khí tiêu thụ (gồm cả LNG). LPG sản xuất là 370.000 tấn và LPG kinh doanh là 1.900 tấn.

Về đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện đầu tư dự kiến là 2.900 tỷ đồng, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng là 3.300 tỷ đồng (toàn bộ là vốn chủ sở hữu).

Dù đặt các chỉ tiêu tài chính thận trọng song PV Gas cho biết sẽ phấn đấu để doanh thu hợp nhất tăng 8% so với năm trước, thay vì giảm như kế hoạch. Cập nhật theo báo cáo tài chính quý I/2025, doanh nghiệp đã đạt doanh thu thuần 25.675 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.763 tỷ đồng, đều tăng 10% so với cùng kỳ và lần lượt thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu cùng hơn 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Cũng phải nói thêm rằng, PV Gas vốn có “truyền thống” đặt kế hoạch kinh doanh thấp hơn so với thực hiện. Trong năm tài chính 2024, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 130.000 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2023); doanh thu hợp nhất đạt trên 105.564 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch (tăng 14% so với năm 2023); lợi nhuận trước thuế đạt 13.172 tỷ đồng, vượt 82% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 10.590 tỷ đồng, vượt 83% kế hoạch; đóng góp vào Ngân sách Nhà nước gần 7.100 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch (tăng 10% so với năm 2023).

Với kết quả đạt được năm 2024, tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, PV GAS dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 21% bằng tiền mặt, tương đương hơn 4.900 tỷ đồng. PV GAS cũng trình phương án trích quỹ đầu tư phát triển hơn 3.000 tỷ đồng để phục vụ cho mục tiêu đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đối với năm 2025, PV Gas dự kiến phương án chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 18,5%, trích quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2025, tương ứng 1.542 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV Gas cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số lượng phát hành dự kiến tối đa gần 70,3 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá gần 703 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3% (cổ đông có 1 cổ phiếu nhận được 1 quyền, và 100 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới). Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, và được phát hành sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu (dự kiến từ quý II-IV/2025).