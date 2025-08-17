PV OIL sắp chi hơn 258 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PV OIL, MCK: OIL, sàn UPCoM) vừa có thông báo về ngày 22/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, PV OIL sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 250 đồng. Ngày chi trả dự kiến vào 11/9/2025.

Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu OIL đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 258,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Ảnh minh họa

Trong đó, tính đến ngày 30/6/2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang sở hữu 80,52% vốn điều lệ của PV OIL, tương đương sở hữu hơn 832,8 triệu cổ phiếu OIL, ước tính sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, PV OIL ghi nhận doanh thu thuần gần 39.954,4 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.154,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,1%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 229,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại giảm từ gần 141,6 tỷ đồng xuống còn 102,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, PV OIL ghi nhận chi phí bán hàng tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ, lên mức gần 740,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 262,3 tỷ đồng lên 295,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PV OIL báo lãi ròng đạt gần 200,8 tỷ đồng, tăng 99,2% so với quý II/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PV OIL mang về doanh thu thuần hơn 72.743 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 226,8 tỷ đồng, giảm 34,3%.

Năm 2025, doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 624 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm PV OIL đã hoàn thành được 36,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của PV OIL tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức gần 43.666,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 12.013,4 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 16.293,4 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 5.309,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 32.030,6 tỷ đồng, giảm 5,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 8.567,9 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 17.728,3 tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng nợ.



