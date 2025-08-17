Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV OIL sắp chi hơn 258 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

17-08-2025 - 12:47 PM | Doanh nghiệp

Ngày 22/8/2025 tới đây, PV OIL sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5%.

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PV OIL, MCK: OIL, sàn UPCoM) vừa có thông báo về ngày 22/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, PV OIL sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 250 đồng. Ngày chi trả dự kiến vào 11/9/2025.

Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu OIL đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 258,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

PV OIL sắp chi hơn 258 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong đó, tính đến ngày 30/6/2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang sở hữu 80,52% vốn điều lệ của PV OIL, tương đương sở hữu hơn 832,8 triệu cổ phiếu OIL, ước tính sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, PV OIL ghi nhận doanh thu thuần gần 39.954,4 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.154,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,1%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 229,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại giảm từ gần 141,6 tỷ đồng xuống còn 102,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, PV OIL ghi nhận chi phí bán hàng tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ, lên mức gần 740,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 262,3 tỷ đồng lên 295,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PV OIL báo lãi ròng đạt gần 200,8 tỷ đồng, tăng 99,2% so với quý II/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PV OIL mang về doanh thu thuần hơn 72.743 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 226,8 tỷ đồng, giảm 34,3%.

Năm 2025, doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 624 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm PV OIL đã hoàn thành được 36,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của PV OIL tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức gần 43.666,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 12.013,4 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 16.293,4 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 5.309,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 32.030,6 tỷ đồng, giảm 5,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 8.567,9 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 17.728,3 tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
PV Oil, cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt doanh nghiệp niêm yết chạy đua phát hành cổ phiếu thu về hàng ngàn tỷ khi thị trường chứng khoán bùng nổ

Loạt doanh nghiệp niêm yết chạy đua phát hành cổ phiếu thu về hàng ngàn tỷ khi thị trường chứng khoán bùng nổ Nổi bật

Sau lùm xùm heo bệnh, đại gia Thái Lan C.P. vẫn tăng trưởng doanh thu bán thực phẩm, kiếm tổng cộng 43.000 tỷ ở Việt Nam nửa đầu năm 2025

Sau lùm xùm heo bệnh, đại gia Thái Lan C.P. vẫn tăng trưởng doanh thu bán thực phẩm, kiếm tổng cộng 43.000 tỷ ở Việt Nam nửa đầu năm 2025 Nổi bật

Tập đoàn Thiên Long ‘rót’ 2,8 triệu USD đầu tư sang Philippines

Tập đoàn Thiên Long ‘rót’ 2,8 triệu USD đầu tư sang Philippines

12:21 , 17/08/2025
Sun Group đầu tư dự án casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn: Thí điểm cho người Việt vào chơi, hoạt động tối đa 70 năm

Sun Group đầu tư dự án casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn: Thí điểm cho người Việt vào chơi, hoạt động tối đa 70 năm

09:29 , 17/08/2025
Ngoài 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc, CT Group còn sản xuất những UAV gì?

Ngoài 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc, CT Group còn sản xuất những UAV gì?

09:06 , 17/08/2025
Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng

Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng

08:56 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên