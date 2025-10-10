Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945–2025), Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Triển lãm thành tựu phát triển đất nước, giới thiệu những dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong hành trình xây dựng và phát triển.

Tại Triển lãm thành tựu phát triển đất nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tham gia với gian trưng bày quy mô, tái hiện sinh động vai trò của ngành Dầu khí – trụ cột năng lượng quốc gia, đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – Đơn vị Anh hùng Lao động – đảm nhiệm vai trò chủ lực trong thăm dò, khai thác dầu khí, tham gia triển lãm với chủ đề: "Tiên phong trên chặng đường đổi mới, đi lên cùng đất nước – Vững bước trong kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng của dân tộc."

Trong gần hai thập kỷ phát triển, PVEP đã khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ lực trong chuỗi giá trị dầu khí của Petrovietnam, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Một số thành tựu tiêu biểu:

Gia tăng trữ lượng: 243 triệu tấn quy dầu.

Sản lượng khai thác: 197,1 triệu tấn quy dầu (dầu thô 140,6 triệu tấn; khí 56,5 tỷ m³).

Dự án: Triển khai hơn 60 dự án dầu khí trong và ngoài nước.

Doanh thu: 705 nghìn tỷ đồng.

Nộp NSNN: 252,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản: 108,2 nghìn tỷ đồng.

An sinh xã hội: Hơn 1.525 tỷ đồng.

Với hành trang thành tựu đó, PVEP tiếp tục khẳng định vai trò "Động lực nền tảng Chuỗi giá trị Dầu khí", không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động. PVEP kiên định phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Petrovietnam và nền kinh tế đất nước

Một số hình ảnh tại gian trưng bày của PVEP tại triển lãm:

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 1.

Lãnh đạo Petrovietnam tham quan khu vực trưng bày của PVEP

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 2.

Lãnh đạo Petrovietnam và PVEP chụp hình lưu niệm cùng đội hậu cần gian triển lãm

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 3.

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 4.

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 5.

Thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian triển lãm

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 6.

Các mẫu dầu, mẫu đá từ các mỏ của PVEP

PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước- Ảnh 7.

Mô hình hoạt động khai thác tại mỏ Đại Hùng trưng bày tại gian triển lãm

Ánh Dương

PVEP

