PVEP tham gia tích cực tại Triển lãm thành tựu 80 năm phát triển đất nước

Tại Triển lãm thành tựu phát triển đất nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tham gia với gian trưng bày quy mô, tái hiện sinh động vai trò của ngành Dầu khí – trụ cột năng lượng quốc gia, đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – Đơn vị Anh hùng Lao động – đảm nhiệm vai trò chủ lực trong thăm dò, khai thác dầu khí, tham gia triển lãm với chủ đề: "Tiên phong trên chặng đường đổi mới, đi lên cùng đất nước – Vững bước trong kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng của dân tộc."

Trong gần hai thập kỷ phát triển, PVEP đã khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ lực trong chuỗi giá trị dầu khí của Petrovietnam, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Một số thành tựu tiêu biểu:

Gia tăng trữ lượng: 243 triệu tấn quy dầu.

Sản lượng khai thác: 197,1 triệu tấn quy dầu (dầu thô 140,6 triệu tấn; khí 56,5 tỷ m³).

Dự án: Triển khai hơn 60 dự án dầu khí trong và ngoài nước.

Doanh thu: 705 nghìn tỷ đồng.

Nộp NSNN: 252,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản: 108,2 nghìn tỷ đồng.

An sinh xã hội: Hơn 1.525 tỷ đồng.

Với hành trang thành tựu đó, PVEP tiếp tục khẳng định vai trò "Động lực nền tảng Chuỗi giá trị Dầu khí", không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động. PVEP kiên định phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Petrovietnam và nền kinh tế đất nước

Một số hình ảnh tại gian trưng bày của PVEP tại triển lãm:

Lãnh đạo Petrovietnam tham quan khu vực trưng bày của PVEP

Lãnh đạo Petrovietnam và PVEP chụp hình lưu niệm cùng đội hậu cần gian triển lãm

Thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian triển lãm

Các mẫu dầu, mẫu đá từ các mỏ của PVEP