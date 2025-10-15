QD.TEK ghi dấu ấn tại Vietnam Top 10 Tech & Map 2025

Đây là lần đầu tiên QD.TEK góp mặt trong bảng xếp hạng này, đồng thời ghi nhận hai danh hiệu lớn gồm:

Top 10 Nhóm Thực lực – Lĩnh vực Doanh nghiệp Cung cấp Hạ tầng số

Top 10 Nhóm Khai phá – Lĩnh vực Doanh nghiệp A-IOT (Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật)

Khẳng định năng lực trong lĩnh vực Hạ tầng số và A-IOT

Theo Hội đồng thẩm định, các doanh nghiệp được lựa chọn đều phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về năng lực công nghệ, mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển và đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia. Việc QD.TEK được vinh danh ở hai nhóm lĩnh vực cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong ngành công nghệ Hạ tầng số và A-IOT tại Việt Nam.

Trong mảng Hạ tầng số, QD.TEK hiện là một trong những đơn vị phân phối và tích hợp giải pháp hàng đầu, cung cấp hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center), hạ tầng mạng, giải pháp an ninh giám sát và viễn thông. Với hơn 20 năm hoạt động, công ty đã thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược cùng nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng số cho hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc.

Top 10 Nhóm Thực lực – Nhà phân phối Hạ tầng số hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh đó, ở mảng A-IOT, QD.TEK định hướng phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật trong quản lý đô thị thông minh, giao thông, năng lượng và an ninh. Mục tiêu là mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – giải pháp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận hành thực tiễn của các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Top 10 Nhóm Khai phá – Nhà phân phối A-IOT hàng đầu Việt Nam

Ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững

Đại diện QD.TEK cho biết, việc được ghi nhận trong hai hạng mục giải thưởng quan trọng là bước đánh dấu sự trưởng thành của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển dài hạn mà công ty theo đuổi.

"Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể QD.TEK trong việc phát triển năng lực nội bộ, mở rộng hợp tác quốc tế và mang đến các giải pháp công nghệ hiệu quả, thiết thực cho khách hàng," đại diện QD.TEK chia sẻ.

Theo định hướng phát triển, QD.TEK tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn, nhằm mang lại các giải pháp tối ưu cho trung tâm dữ liệu, chính phủ điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Hướng đến mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam số

Giải thưởng từ VINASA được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của QD.TEK, đồng thời là nguồn động lực để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, QD.TEK đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể, góp phần xây dựng nền kinh tế số bền vững, hiện đại và an toàn.

Thông tin thêm:

Thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK) – thành viên Tập đoàn GREENFEED Việt Nam – là một trong những nhà phân phối CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

QD.TEK cung cấp giải pháp Hạ tầng CNTT, Công nghiệp & Viễn thông, An ninh Vật lý, Dịch vụ đám mây và Phần mềm doanh nghiệp, hợp tác cùng hơn 30 thương hiệu quốc tế, 2.000 đối tác và hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc.

Các thương hiệu tiêu biểu trong hệ sinh thái đối tác của QD.TEK gồm: Advantech, Allied Telesis, AXIS Communications, BriefCam, CommScope, Draka, Hanwha Vision, Milestone, Ruckus Networks, LS Cable&System, LG, Thales, Seagate, Vertiv, Wasabi…

Doanh nghiệp khẳng định cam kết mang đến sản phẩm và giải pháp an toàn, chất lượng, tối ưu chi phí, đồng hành cùng sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết tại: www.qdtek.vn