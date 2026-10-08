QP Green Park: Định vị từ kết nối vùng đến nền tảng phát triển khu ở

‏Nền tảng pháp lý chắc chắn trước ngưỡng cửa quý IV‏

‏Đến nay, QP Green Park đã có quy hoạch 1/500 cùng các quyết định về đầu tư, đất đai và giấy phép xây dựng hạ tầng theo quy định. Hạ tầng đấu nối từ dự án ra trục ĐT742 cũng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Trên nền tảng đó, quý IV/2026 được xác định là thời điểm dự án hướng tới hoàn tất các điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường, song song với việc hoàn thiện hồ sơ sở hữu riêng cho từng sản phẩm.‏

‏Theo đại diện QS Land, đơn vị phân phối và tiếp thị độc quyền, đây là sự chuẩn bị bài bản của chủ đầu tư. Ông Nguyễn Chí Nhân, Giám đốc điều hành QS Land, chia sẻ: "Sản phẩm cần một nền tảng pháp lý rõ ràng, một quá trình phát triển nghiêm túc và một nhà phát triển đủ tâm huyết để đi cùng sản phẩm đến cuối hành trình." Để đồng hành cùng chủ đầu tư, QS Land sẽ triển khai chiến lược marketing, công cụ bán hàng và chính sách minh bạch, đồng thời hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai.‏

‏Ông Nguyễn Chí Nhân, Giám đốc điều hành QS Land, chia sẻ về định hướng đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. ‏

‏Về phía chủ đầu tư, QP Holdings có gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc chuyển sang mô hình Investment Holding với ba trụ cột là bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và đầu tư tài chính. Trong chiến lược 2026-2030, QP Green Park được xác định là một trong những dự án trọng điểm.‏

‏Vị trí nằm giữa vùng công nghiệp đang phát triển‏

‏Dự án tọa lạc tại phường Bình Cơ, gần Thành phố mới Bình Dương (trước sáp nhập), đối diện KCN VSIP II và kề cận VSIP III. Đây là khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng và công nghiệp.‏

‏VSIP II do liên doanh Việt Nam - Singapore phát triển từ năm 2006, tổng diện tích 2.045 ha, nằm trong đề án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương mới. Khu công nghiệp này đã thu hút 128 dự án từ hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho khoảng 23.800 lao động. Cách đó không xa, VSIP III có quy mô quy hoạch khoảng 1.000 ha, được định hướng là khu công nghiệp kiểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông minh theo hướng xanh và hiện đại. Khu này ưu tiên công nghiệp công nghệ cao và đã thu hút dự án của Tập đoàn LEGO và Tập đoàn Pandora, cho thấy xu hướng đón dòng vốn chất lượng cao cùng nhu cầu nhân lực trình độ cao đi kèm.‏

‏Về kết nối, theo quy hoạch, Vành đai 4 và tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (khoảng 48km) sẽ mở thêm hướng đi phía đông bắc, về sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải. Các tuyến này không chạy xuyên qua khu đất, dự án tiếp cận chúng qua ĐT742 và mạng đường khu vực, đồng thời kết nối tới cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Chính khoảng lùi này tạo nên lợi thế cho không gian sống: cư dân vẫn nhanh chóng ra các đầu mối giao thông liên vùng, nhưng hạn chế ảnh hưởng của xe container, khói bụi và tiếng ồn thường thấy dọc Vành đai 4 và các tuyến cao tốc.‏

‏Vị trí QP Green Park trong vùng tăng trưởng với VSIP II, VSIP III, ĐT742 và các tuyến Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. ‏

‏Từ việc làm ổn định đến nhu cầu an cư thực‏

‏Với gần 24.000 lao động tại VSIP II cùng các khu, cụm công nghiệp khác đã hình thành, khu vực quanh QP Green Park tập trung đông công nhân, kỹ sư và chuyên gia làm việc lâu dài. Đây là nhóm có nhu cầu an cư gắn với nơi làm việc, không phụ thuộc vào chu kỳ đầu cơ ngắn hạn. Với họ, ở gần khu công nghiệp mà vẫn thuận đường ra các trục lớn là tiêu chí quan trọng, và họ thường tìm một ngôi nhà lâu dài, đủ rộng cho gia đình nhiều thế hệ thay vì nơi lưu trú tạm thời. Đó cũng là lý do các đơn vị phân phối đánh giá cao vị trí của dự án.‏

‏Sản phẩm của QP Green Park được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này. Dự án rộng 13,7 ha với 626 sản phẩm gồm 568 nhà phố liền kề và 58 shophouse, dân số dự kiến khoảng 2.134 người, giá công bố từ khoảng 19 triệu đồng/m². Nhà phố liền kề có diện tích đến 100 m², đủ cho gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống, có thể bố trí thêm góc làm việc hoặc tận dụng mặt tiền để kinh doanh, làm văn phòng, cho thuê. Shophouse nằm trong khu dân cư nên phù hợp với chủ sở hữu vừa buôn bán vừa lưu trú hoặc phục vụ dịch vụ, tùy thiết kế và nhu cầu sử dụng.‏

‏Bên cạnh nhà ở, dự án được quy hoạch để trở thành một nơi đáng sống thực sự, với hệ tiện ích hướng đến nhu cầu sống hiện đại và bền vững. Trong nội khu, khoảng 1,3 ha dành cho các công trình công cộng như khu tập yoga, vườn thiền, sân chơi trẻ em, sân tennis, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời và quảng trường. Các tiện ích được bố trí theo mô hình khu đô thị 15 phút, nơi những nhu cầu thiết yếu nằm trong phạm vi khoảng 15 phút di chuyển. Khu dân cư được tổ chức an ninh khép kín 24/7; đồng thời, hai công viên được tích hợp trạm sạc công cộng và trụ nước uống tại vòi – những tiện ích đang trở thành một phần của xu hướng phát triển đô thị hiện đại trên thế giới, mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm sống phù hợp với nhu cầu của cư dân hôm nay.‏

‏Khu tiện ích nội khu với công viên, quảng trường và không gian thể thao ngoài trời, nằm ngay trước cửa nhà cư dân. ‏

Từ vị trí đến sản phẩm, QP Green Park theo đuổi hướng định vị dựa trên những yếu tố có thể đối chiếu, thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng thị trường: pháp lý đã đi những bước cụ thể, và chủ đầu tư có cấu trúc quản trị đủ minh bạch. Đây là hai yếu tố được cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực quan tâm, bên cạnh lợi thế vị trí và tiềm năng của khu vực.‏