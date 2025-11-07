Quá bất công khi mỹ nhân Việt này mãi chưa nổi tiếng: Diễn xuất nâng tầm nhan sắc, thoại câu nào "nức nở" câu đó

Hiện tại, Trái Tim Què Quặt đang là dự án phim Việt rất được mong đợi, không chỉ bởi nhan đề ngộ lạ, gây tò mò mà còn bởi dàn diễn viên vừa đẹp, vừa bùng nổ về khoản diễn xuất. Trong đó, Xuân Văn đang là cái tên hot trên mạng xã hội nhờ trích đoạn càng xem càng nổi da gà.

Trong Trái Tim Què Quặt, Xuân Văn đóng vai Xuân, có mối quan hệ tình ái thân thiết với Triết (Quách Ngọc Ngoan đóng). Trong phân đoạn do ekip chia sẻ trước thềm phim công chiếu, Văn và Triết có phân đoạn tranh cãi nảy lửa, trong đó diễn xuất và đài từ của Xuân Văn trở thành tâm điểm khen ngợi của khán giả.

Xuân Văn diễn xuất xuất thần trong trích đoạn Trái Tim Què Quặt.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ trước diễn xuất thần sầu của Xuân Văn, mà cho đến nay mới có dịp chiêm ngưỡng. Từng ánh mắt, cú gằn giọng hay bước đi đều nhịp nhàng, mang đến cho khán giả cảm xúc dồn nén như chính mình mới là người bị cô trách mắng. Một số ý kiến còn cho rằng dù lời thoại còn hơn "tiểu thuyết" nhưng Xuân Văn đã thể hiện rất tốt, câu nào thốt ra cũng như "cứa" vào ruột gan đối phương.

Trích đoạn diễn của Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn trong Trái Tim Què Quặt.

Nhân vật Xuân của Xuân Văn chỉ là 1 trong 4 mảnh ghép tình ái oái oăm của Trái Tim Què Quặt. Ngoài cô và Triết, phim còn có cặp đôi Sơn (Việt Hưng) - Ánh (Nhật Linh), và mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi cả bốn dính líu đến một vụ án mạng. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết À cloche cœur của Pháp, được đạo diễn Quốc Công đầu tư tâm huyết nhiều năm.

Trước đó, Xuân Văn đã có từng nộp đơn vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng bị ba mẹ cấm cản. Sao nữ sinh năm 1991 đã tự mình phấn đấu, gia nhập một công ty người mẫu và bắt đầu tìm cơ hội diễn xuất. Cô từng ghi dấu ấn qua các dự án phim như Lời Sám Hối, Trần Trung Kỳ Án... cùng nhiều dự án phim truyền hình, nổi bật với hình tượng nữ sinh, em gái nhưng đôi khi cũng có mặt gian xảo, đáng ghét. Với gương mặt sáng, cô cũng nhiều lần hợp tác quảng cáo và chụp ảnh, nhưng tên tuổi vẫn chưa thật sự nổi bật.

Phải cho đến khi tham gia Tử Chiến Trên Không với vai vợ của "trùm cuối" Hải, Xuân Văn mới thật sự được khán giả chú ý đến. Đặc biệt, cô cũng "say bye" mới tóc dài gắn bó nhiều năm, chuyển sang tóc ngắn cá tính. Nhờ vậy, nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc "nổ visual" tại các sự kiện, còn được khen "đẹp trai".

Trái Tim Què Quặt khởi chiếu ngày 7/11/2025.