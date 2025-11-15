Qua camera AI, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện 83 trường hợp vi phạm, bị xử phạt nguội: Các chủ xe máy, ô tô có biển số sau chú ý!

83 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã công bố danh sách 83 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội, được phát hiện qua hệ thống camera AI. Danh sách được ghi nhận từ 12 giờ ngày 13/11 đến 12 giờ ngày 14/11.

Theo lực lượng chức năng, trong thời gian này, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 13.528 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 74,46km/h. Tại đây, camera AI phát hiện 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), cơ quan Công an đã phát hiện 17 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 56 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Trong khi đó, camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Hà Nội triển khai Đề án lắp đặt hệ thống camera AI

Bên cạnh thông tin về phạt nguội, người dân Hà Nội cần lưu ý, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố thông tin, đơn vị đang thực hiện Đề án lắp hệ thống camera AI. Đến khoảng tháng 12, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực.

Được biết, hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn Thành phố do Công an Hà Nội trực tiếp quản lý, vận hành. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi, giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73–3,1 chuyến/người/ngày, chưa có đột phá về giao thông công cộng.

Do đó, Công an TP. Hà Nội thực hiện giải pháp thu nhập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đạt độ chính xác tới 95%, được kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller).

Đáng chú ý, hệ thống này cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao. Hệ thống mới cũng có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội lưu ý, trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.

Đồng thời, đơn vị đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.