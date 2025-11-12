Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án khủng nhất lịch sử, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD trong hơn 1 tháng nữa

Theo Báo Quảng Ninh, ngày 11/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có diện tích thực hiện trên 4.100 ha, bao gồm gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100 ha thuộc phường Hà An. Hiện phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phường Hà An giải phóng mặt bằng xong 81% (tương đương hơn 2.573 ha), đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường sớm, hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại.

Trên phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao, Tập đoàn Vingroup – chủ đầu tư dự án đang đang triển khai san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất cả nước và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án, đặc biệt là những vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo nguồn đất đắp".

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và phường Hà An hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm bảo các điều kiện để dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Tuân Châu.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết khu vực Hạ Long Xanh và vùng lân cận sẽ trở thành trung tâm kết nối giao thông chiến lược của Quảng Ninh, gắn với các tuyến đường sắt tốc độ cao, cao tốc và hệ thống cảng biển quốc tế đã và đang được nghiên cứu đầu tư.

Về vị trí, dự án Hạ Long Xanh được đánh giá có giá trị đặc biệt, khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh.

Vào giữa tháng 10, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thông qua quyết định nâng tổng mức đầu tư dự án Hạ Long Xanh lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với mức hơn 232.000 tỷ đồng công bố năm 2020. Với quy mô vốn này, Hạ Long Xanh hiện là dự án bất động sản có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.



