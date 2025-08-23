Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết

Quá trình biến đổi của công trình không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm, mà còn là hành trình tái định nghĩa công năng, tối ưu hóa không gian để tạo nên một trải nghiệm sống hoàn toàn mới mẻ và đầy cảm hứng.

Thay đổi ấn tượng đầu tiên có thể thấy ở ngay mặt đứng của công trình. Từ nhà kho xập xệ trở thành ngôi nhà kiên cố kiến trúc hiện đại với vật liệu tự nhiên và yếu tố cây xanh. Điểm nhấn là mái hiên cong ấn tượng và các mảng xanh rủ xuống, mang lại vẻ đẹp hài hòa.

Thiết kế công trình là giải pháp cho khí hậu khắc nghiệt của Phan Thiết bao gồm hệ mái lớn bao trùm toàn bộ công trình, cây xanh xen kẽ và các khoảng sân trong, giếng trời.

Hệ mái khéo léo tận dụng cấu trúc khung từ nhà kho cũ, không chỉ giữ lại dấu ấn công nghiệp độc đáo mà còn đóng vai trò như một tấm lá chắn khổng lồ, giảm thiểu đáng kể cái nóng gay gắt của miền nhiệt đới.

Kết hợp với hệ thống sân vườn và cây xanh đa dạng được cải tạo từ sân vườn cũ, ngôi nhà trở thành một nơi lý tưởng để tận hưởng sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, giữa tiện nghi hiện đại và hơi thở của vùng đất Phan Thiết.

Nhờ khoảng xanh và các không gian mở cùng hệ cửa kính xóa đi khoảng cách trong ngoài. Các hoạt động của gia đình trở nên tự nhiên và giàu tính kết nối hơn.

Nhằm tạo ra cảm giác thư giãn và thoải mái nhất cho gia chủ, vật liệu tự nhiên như đá, sỏi, gỗ được lựa chọn. Bên cạnh đó, sự phối kết các bảng màu tự nhiên cùng ánh sáng trời cho ra nhiều tác động tích cực tới sức khỏe tinh thần của gia chủ.

Sau cải tạo, nơi đây không chỉ là một kiến trúc ấn tượng về mặt thị giác mà còn là tổ ấm ấm cúng với việc bố trí thêm hai phòng ngủ và công trình phụ, đáp ứng trọn vẹn sự thoải mái và riêng tư cho gia chủ.