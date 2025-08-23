Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết

23-08-2025 - 09:21 AM | Bất động sản

Từ một nhà kho cũ kỹ, công trình đã lột xác ngoạn mục thành một không gian sống đa năng và tiện nghi. Sự cải tạo thông minh đã thổi luồng sinh khí mới vào cấu trúc thô sơ ban đầu, bổ sung đầy đủ các chức năng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hiện đại.

Quá trình biến đổi của công trình không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm, mà còn là hành trình tái định nghĩa công năng, tối ưu hóa không gian để tạo nên một trải nghiệm sống hoàn toàn mới mẻ và đầy cảm hứng.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 1.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 2.

Thay đổi ấn tượng đầu tiên có thể thấy ở ngay mặt đứng của công trình. Từ nhà kho xập xệ trở thành ngôi nhà kiên cố kiến trúc hiện đại với vật liệu tự nhiên và yếu tố cây xanh. Điểm nhấn là mái hiên cong ấn tượng và các mảng xanh rủ xuống, mang lại vẻ đẹp hài hòa.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 3.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 4.

Thiết kế công trình là giải pháp cho khí hậu khắc nghiệt của Phan Thiết bao gồm hệ mái lớn bao trùm toàn bộ công trình, cây xanh xen kẽ và các khoảng sân trong, giếng trời.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 5.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 6.

Hệ mái khéo léo tận dụng cấu trúc khung từ nhà kho cũ, không chỉ giữ lại dấu ấn công nghiệp độc đáo mà còn đóng vai trò như một tấm lá chắn khổng lồ, giảm thiểu đáng kể cái nóng gay gắt của miền nhiệt đới.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 7.

Kết hợp với hệ thống sân vườn và cây xanh đa dạng được cải tạo từ sân vườn cũ, ngôi nhà trở thành một nơi lý tưởng để tận hưởng sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, giữa tiện nghi hiện đại và hơi thở của vùng đất Phan Thiết.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 8.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 9.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 10.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 11.

Nhờ khoảng xanh và các không gian mở cùng hệ cửa kính xóa đi khoảng cách trong ngoài. Các hoạt động của gia đình trở nên tự nhiên và giàu tính kết nối hơn.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 12.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 13.

Nhằm tạo ra cảm giác thư giãn và thoải mái nhất cho gia chủ, vật liệu tự nhiên như đá, sỏi, gỗ được lựa chọn. Bên cạnh đó, sự phối kết các bảng màu tự nhiên cùng ánh sáng trời cho ra nhiều tác động tích cực tới sức khỏe tinh thần của gia chủ.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 14.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 15.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 16.

Quá trình 'biến đổi' không gian mới tiện nghi rộng 146m2 tại Phan Thiết- Ảnh 17.

Sau cải tạo, nơi đây không chỉ là một kiến trúc ấn tượng về mặt thị giác mà còn là tổ ấm ấm cúng với việc bố trí thêm hai phòng ngủ và công trình phụ, đáp ứng trọn vẹn sự thoải mái và riêng tư cho gia chủ.

Theo Thúy Hiền

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này

“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này Nổi bật

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê?

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê? Nổi bật

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên, nay muốn hợp tác đầu tư nhiều dự án “khủng” tại tỉnh Thanh Hóa

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên, nay muốn hợp tác đầu tư nhiều dự án “khủng” tại tỉnh Thanh Hóa

08:42 , 23/08/2025
GS. Đặng Hùng Võ: Giá nhà tăng chủ yếu là “giá ảo”, nhiều người hiện nay muốn bán nhà cũng không bán được!

GS. Đặng Hùng Võ: Giá nhà tăng chủ yếu là “giá ảo”, nhiều người hiện nay muốn bán nhà cũng không bán được!

08:38 , 23/08/2025
Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.400 hộ dân ở Thái Nguyên để thực hiện khu công nghiệp rộng 300 ha, trị giá lên đến 3.600 tỷ đồng

Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.400 hộ dân ở Thái Nguyên để thực hiện khu công nghiệp rộng 300 ha, trị giá lên đến 3.600 tỷ đồng

08:38 , 23/08/2025
Tập đoàn DETECH khởi công dự án phức hợp văn phòng cao cấp DETECH COMPLEX

Tập đoàn DETECH khởi công dự án phức hợp văn phòng cao cấp DETECH COMPLEX

08:00 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên