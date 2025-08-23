Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê?

23-08-2025 - 07:41 AM | Bất động sản

Đầu tư căn hộ chung cư để vừa giữ tiền vừa khai thác cho thuê từng là kênh sinh lời an toàn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá chung cư tăng gấp đôi chỉ sau vài năm, không ít nhà đầu tư rơi vào thế khó xử: bán chốt lời hay tiếp tục giữ để cho thuê lấy dòng tiền?

Anh Minh Đức (Hà Nội) chia sẻ, đầu năm 2019 anh bỏ ra 3 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư với mục đích đầu tư khai thác dòng tiền. Sau khi hoàn thiện thêm phần nội thất rời và thiết bị điện tử với chi phí khoảng 200-220 triệu đồng, anh cho thuê được với mức giá trung bình 16-18 triệu đồng/tháng.

“Thời điểm đó, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê so với giá nhà vào khoảng 6%/năm, chưa kể khoản đầu tư nội thất. Dù thấp hơn gửi ngân hàng nhưng tôi nghĩ đây vẫn là kênh giữ tài sản ổn định”, anh Đức cho hay.

Thế nhưng, đến nay, sau một thời gian giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, căn hộ của anh Đức hiện được định giá khoảng 6 tỷ đồng, gấp đôi sau 6 năm. 

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê?- Ảnh 1.

Trong khi đó, giá thuê lại đi theo chiều hướng ngược lại. Đồ đạc xuống cấp, nguồn khách thuê ngoại quốc giảm, khách Việt cũng ít hơn, mức giá cho thuê chỉ còn khoảng 16 triệu đồng/tháng. Khi tính trên giá trị căn hộ hiện tại, tỷ suất sinh lời từ cho thuê chỉ còn quanh mức 3%/năm, thấp hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm ngân hàng.

“Sau mỗi lần khách thuê trả nhà, tôi đều phải tốn thêm chi phí sơn sửa, thay thế một số đồ hao mòn. Do đó, tôi thực sự băn khoăn: có nên bán chốt lời ngay thời điểm này hay tiếp tục cho thuê để giữ tài sản?”, anh Đức đặt vấn đề.

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê?- Ảnh 2.

Không chỉ riêng anh Đức, nhiều nhà đầu tư khác cũng đang đứng trước bài toán tương tự. Giá căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM đã tăng nhanh trong 3-5 năm gần đây, đặc biệt giai đoạn 2022-2024. Trong khi đó, lợi suất cho thuê lại không tăng, thậm chí giảm, nhu cầu thuê có xu hướng chững lại.

Theo các chuyên gia, việc bán hay giữ lại căn hộ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng nhà đầu tư. Nếu ưu tiên dòng tiền đều đặn, việc tiếp tục cho thuê vẫn mang lại nguồn thu ổn định, đồng thời giữ giá trị tài sản trong dài hạn. Ngược lại, nếu mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận trong bối cảnh giá đang đạt đỉnh, việc chốt lời và tái cơ cấu sang kênh đầu tư khác cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Bài toán “chốt lời hay giữ tài sản” của anh Đức hiện cũng chính là câu hỏi chung của nhiều nhà đầu tư căn hộ cho thuê trên thị trường hiện nay.

Minh Lan

An ninh tiền tệ

