Quách Thái Công tố cáo

Nguyên văn chia sẻ của Thái Công:

Những kênh chuyên bịa đặt và công kích trên mạng xã hội thật ra không hề "ngẫu nhiên mọc lên", chúng hoạt động có chiến lược, có hệ thống, và có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền từ sự phẫn nộ. Cứ mỗi lượt xem, mỗi bình luận cãi nhau, họ thu về tiền quảng cáo. Mỗi lần "bóc phốt" ai đó, họ lại có thêm hàng chục ngàn lượt theo dõi mới. Đó là thứ "kinh doanh bằng thù hận", càng gieo ác cảm, càng giàu.

Một số kênh tinh vi hơn: họ chọn thời điểm xã hội đang có biến động, scandal, hay tin nóng, rồi tung ra clip "tự xưng nội gián" hoặc "nguồn tin mật". Cách họ nói chuyện nghe có vẻ "rất hiểu biết" nhưng thực ra chỉ là vài mẩu tin cắt ghép, suy diễn và bịa đặt theo cảm tính. Họ biết khán giả thích cảm giác "được biết chuyện người trong cuộc", nên cứ thế mà dựng chuyện để thỏa mãn trí tò mò đám đông.

Họ dựng chuyện, bịa đặt, hoặc cắt ghép thông tin để đánh vào tâm lý tò mò của công chúng. Có người còn khéo léo tạo ra tiêu đề giật gân, sử dụng các cụm từ như "nghe nói…", "có nghi ngờ rằng…", "một nguồn tin cho biết…", những cụm từ nghe có vẻ vô tội, nhưng thực chất là chiêu né trách nhiệm pháp lý. Họ biết rõ mình đang vu khống, nhưng lại cố tình nói lập lờ để thoát tội khi bị phản ứng.

Hoặc là một số trang còn giả danh trang chính thống để đánh lừa công chúng. Ví dụ như đặt tên "Hình sự", "Tin nóng Việt Nam", "Trật tự xã hội", khiến nhiều người tưởng là cơ quan nhà nước hoặc trang báo chính thức. Thực ra, chỉ là một cá nhân điều hành, cắt ghép video và sáng tác tin giả mỗi ngày.

Điều đáng nói là khán giả vô tình trở thành công cụ tiếp tay. Khi một clip bị phẫn nộ chia sẻ rộng rãi, người xem tưởng rằng mình đang "vạch trần sự thật", nhưng thực ra lại đang đưa tiền cho kẻ bịa đặt. Và khi tin giả lan nhanh hơn tin thật, thì những người làm việc nghiêm túc, tử tế, hay doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ chịu thiệt hại đầu tiên.

Hậu quả lâu dài không chỉ là mất niềm tin cá nhân, mà là mất sức mạnh tập thể. Một xã hội đầy thù hận và nghi ngờ thì không thể đoàn kết, không thể sáng tạo, và cũng không thể phát triển. Khi con người chỉ tìm niềm vui trong việc hạ nhục người khác, đó là lúc nền tảng đạo đức đang bị xói mòn.

Pháp luật Việt Nam hiện nay đã có những quy định cụ thể trong Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự, xử phạt hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự, hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân. Nhưng sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn, nhất là khi nhiều kênh đặt máy chủ ở nước ngoài, hoặc lập tài khoản ảo liên tục thay đổi danh tính.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, vài năm tới chúng ta có thể chứng kiến một thế hệ người dùng "mất khả năng phân biệt thật và giả", chỉ tin vào những gì họ nghe thấy đầu tiên, và phản ứng theo cảm xúc thay vì lý trí. Đó mới là điều nguy hiểm nhất, không phải vì kẻ xấu mạnh, mà vì người tốt im lặng và người thông minh lười suy nghĩ.

Cho nên, điều cần thiết nhất bây giờ không chỉ là xử phạt, mà là nâng cao dân trí truyền thông. Mỗi người cần học cách xác minh nguồn tin, học cách hoài nghi đúng chỗ, và học cách dừng tay trước khi bấm "chia sẻ". Khi mạng xã hội được dùng bởi những con người hiểu biết và có văn hoá, thì nó sẽ trở lại đúng bản chất: một công cụ kết nối, chứ không phải vũ khí công kích.

Bởi vì cuối cùng, xã hội nào cũng phản chiếu chính con người trong đó. Nếu chúng ta tiếp tục dung túng cho sự giả dối và bịa đặt, thì tương lai không chỉ là những trang mạng đen tối, mà là một đời sống tinh thần nghèo nàn, nơi thật và giả lẫn lộn, và niềm tin trở thành một thứ xa xỉ.