Quán gà rán bình dân “đổi đời” sau bữa nhậu của 3 tỷ phú công nghệ: Dân Hàn nườm nượp xếp hàng "xin vía" giàu có, đậu đại học...

Chỉ vài ngày sau khi Jensen Huang - CEO của NVIDIA, Lee Jae-yong - Chủ tịch Samsung Electronics và Chung Eui-sun - Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor cùng nhau dùng bữa Chimaek (gà rán và bia) tại Cửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán Kkanbu Chicken tại Yongin, Seoul. Ngay sau đó, địa điểm này đã trở thành điểm đến mới nổi của người dân Hàn Quốc.

Tối 1/11, trước cửa Kkanbu Chicken chi nhánh Samsung, hơn 20 người xếp hàng chờ đợi. Anh Kim (30 tuổi), một nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Tôi đến đây để nhận ‘năng lượng’ từ các ông trùm doanh nghiệp thế giới. Biết họ từng ngồi ở đây khiến tôi thấy phấn khích.”

Bên trong quán, tấm poster có chữ ký của ba vị lãnh đạo doanh nghiệp được treo trang trọng trong khung kính. Hàng chục khách liên tục chụp ảnh, quay video, tạo nên khung cảnh đông đúc chưa từng thấy.

Từ “bữa nhậu gà rán - bia” thành cơn sốt quốc gia

Sau khi hình ảnh cuộc gặp Chimaek được công bố ngày 30/10, Kkanbu Chicken tại Yongin nhanh chóng trở thành “thánh địa” check-in trên mạng xã hội. Dù cửa hàng đóng cửa định kỳ vào ngày 2/11, vẫn có người đến chỉ để chụp ảnh bên ngoài.

Một phụ nữ 44 tuổi cho biết: “Tôi đến để nhận ‘năng lượng may mắn’ từ các chủ tịch. Mong công việc và tiền bạc của mình cũng suôn sẻ như họ.”

Ảnh: News1

Trên ứng dụng bản đồ Kakao Map, chi nhánh này ghi nhận hơn 250 bình luận mới chỉ trong 5 ngày, trong khi 8 năm trước đó chỉ có chưa đến 20 bình luận. Người dùng để lại lời cầu nguyện như “đậu đại học”, “tìm được việc tốt”, “mau khỏe mạnh”…

Cơn sốt lan nhanh đến các chi nhánh khác. Cửa hàng của Kkanbu Chicken ở Yongin phải tạm đóng cửa hai ngày (1 - 2/11) do quá tải đơn đặt hàng. Một nhân viên tại cửa hàng gần đó tiết lộ: “Đơn đặt ‘combo chủ tịch’ - gồm món gà không xương giống ông Lee Jae-yong gọi - tăng ít nhất gấp 5 lần. Có hôm chúng tôi phải từ chối đơn hoặc đóng cửa sớm vì hết nguyên liệu.”

Không chỉ quán gà rán, mọi chi tiết trong buổi gặp gỡ đều gây sốt. Chiếc áo khoác da lộn nhân tạo của thương hiệu “Rance Muir” mà ông Lee mặc (khoảng 16 triệu đồng) đã cháy hàng trên trang web chính thức.

Ảnh: News 1

Trong khi đó, loại sữa chuối Binggrae mà Jensen Huang mang tặng người dân trước quán cũng leo top tìm kiếm trực tuyến, tạo nên một “hiệu ứng vàng” bất ngờ.

Thậm chí, cách họ ăn gà rán cũng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi: ông Lee cầm cánh gà, tách gân và sụn khéo léo, còn ông Huang liếm sạch dầu và nước sốt trên tay. Bình luận phổ biến nhất trên mạng là: “Hóa ra các tỷ phú cũng chẳng khác gì chúng ta, đều thích gà rán và sống giản dị.”

Anh Lee Jung-woo (42 tuổi), người từ tỉnh khác lên Seoul chỉ để đến quán, nói: “Thật ấn tượng khi thấy những tỷ phú hàng đầu thế giới ăn gà rán, cười nói và trò chuyện một cách thân mật như những người bình thường.”

Từ một quán gà rán bình dân, cửa hàng của Kkanbu Chicken ở Yongin giờ đây trở thành điểm du lịch “huyền thoại”, nơi người Hàn Quốc tìm đến vừa để chụp ảnh, vừa để cầu may mắn và thành công như ba ông trùm công nghệ đã từng ngồi lại cùng nhau.

Nguồn: Seoul.co