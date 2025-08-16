Quản lý cước từng thuê bao trong doanh nghiệp, tiết kiệm tới 20% với VNPT Mobile Solution

Hiểu được vấn đề này, VNPT VinaPhone đã phát triển VNPT Mobile Solution - một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán quản lý thuê bao di động, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí.

Lỗ hổng quản lý chi phí di động truyền thống

Quản lý thuê bao di động theo cách truyền thống, với mỗi nhân viên một gói cước cố định, thường gây ra nhiều bất cập. Một nhân viên kinh doanh phải di chuyển và liên lạc với khách hàng liên tục có thể dùng hết dung lượng thoại và data chỉ trong vài ngày đầu tháng, buộc phải tự nộp tiền túi để tiếp tục công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tạo ra sự bất công giữa các nhân viên. Trong khi đó, một nhân viên văn phòng có nhu cầu sử dụng thấp lại được cấp gói cước tương đương, gây lãng phí tài nguyên và chi phí cho doanh nghiệp.

Tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn với các doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn. Việc thanh toán rời rạc và không có công cụ giám sát hiệu quả khiến bộ phận kế toán gặp khó khăn trong việc đối soát, tổng hợp và lập kế hoạch tài chính. Đây là những "lỗ hổng" vô hình, gây thất thoát ngân sách và làm giảm hiệu quả quản trị.

VNPT Mobile Solution: "Chìa khóa" tối ưu chi phí, giúp doanh nghiệp hoạt động thông suốt

VNPT Mobile Solution được thiết kế để giải quyết tất cả những vấn đề trên. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp dễ dàng mua và phân bổ các gói cước thoại, tin nhắn (SMS) và data 3G/4G/5G một cách linh hoạt cho các thuê bao VinaPhone của công ty.

Thay vì cấp phát gói cước cố định, giải pháp này cho phép doanh nghiệp phân bổ tài nguyên viễn thông theo mô hình động, dựa trên nhu cầu thực tế của từng phòng ban hoặc cá nhân. Nhân viên có nhu cầu cao có thể được cấp thêm dung lượng, trong khi những thuê bao ít sử dụng sẽ được điều chỉnh gói cước phù hợp, tránh lãng phí. Tất cả các thao tác này đều được thực hiện trên một giao diện quản lý tập trung, trực quan và dễ sử dụng, giúp đội ngũ quản trị dễ dàng theo dõi và điều chỉnh mà không cần sự can thiệp từ nhà mạng.

Hệ thống còn cung cấp công cụ báo cáo và giám sát theo thời gian thực, cho phép doanh nghiệp theo dõi chi tiết dung lượng đã phân bổ. Điều này không chỉ giúp việc quản lý minh bạch, hiệu quả hơn mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng để doanh nghiệp đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp. Việc thanh toán cũng trở nên đơn giản, đồng bộ và minh bạch, giúp bộ phận tài chính dễ dàng kiểm soát dòng tiền.

Chiết khấu "khủng" lên đến 20% - Tối ưu ngân sách, bứt tốc doanh nghiệp

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của VNPT Mobile Solution là khả năng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí một cách đáng kể. Nhờ việc phân bổ tài nguyên hiệu quả, doanh nghiệp có thể loại bỏ hoàn toàn "chi phí chết" - phần dung lượng thừa không được sử dụng.

Hơn thế nữa, khi sử dụng giải pháp này, doanh nghiệp sẽ được mua các gói cước thoại, SMS và data với giá ưu đãi đặc biệt, thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ hiện hành. Đáng chú ý, VNPT còn áp dụng chương trình chiết khấu thương mại lên đến 20% dành riêng cho doanh nghiệp. Đây là một con số tiết kiệm "khủng", mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội và giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách vận hành trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Với những tính năng ưu việt và mức ưu đãi hấp dẫn, VNPT Mobile Solution là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một hạ tầng viễn thông hiện đại, linh hoạt và bảo mật. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo kết nối thông suốt, từ đó nâng cao năng suất làm việc của toàn bộ nhân viên.

Để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong năm 2025, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ hotline 18001091 ngay hôm nay.