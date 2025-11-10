Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã là "sân chơi trí tuệ" danh tiếng dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc. Không chỉ là nơi thử thách kiến thức, chương trình còn tạo ra một không gian bổ ích, lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê học tập và tôn vinh tri thức. Hằng năm, cuộc thi thu hút hàng nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh quan tâm theo dõi.

Bên cạnh chiếc vòng nguyệt quế danh giá, nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia còn nhận được suất học bổng du học Úc trị giá hàng chục nghìn USD. Sau 26 năm phát sóng, chương trình đã tìm ra 25 quán quân, trong đó 23 người lựa chọn sang Úc du học. Nếu tạm chưa tính quán quân năm nay - Trần Bùi Bảo Khánh (người hiện vẫn đang cân nhắc định hướng tương lai) thì ngoại lệ duy nhất chính là Trần Thế Trung, cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - nhà vô địch Olympia năm 2019, đã lựa chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục con đường học tập của mình.

Quyết định này từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều netizen từng thốt lên: "Thật tiếc cho em!", tiếc vì Trung từ chối suất học bổng giá trị lớn, tiếc vì cậu không đi "xuất ngoại" sang Úc. Nhưng với bản thân Trung, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Trần Thế Trung là quán quân Olympia hiếm hoi không chọn đi du học.

Không đi du học Úc vì "cái duyên"

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Trung thừa nhận từ khi giành chức vô địch, cậu đã khá băn khoăn. Khi dịch COVID-19 bùng phát, việc học ở nước ngoài trở nên khó khăn, cậu quyết định ở lại Việt Nam và theo học tại Đại học RMIT.

Lý do chọn RMIT, Trung giải thích, là vì đây là ngôi trường đào tạo Thiết kế đồ họa - ngành học mà cậu theo đuổi rất tốt, đồng thời có môi trường năng động, cởi mở và tôn trọng sự đa dạng cá nhân. Trung tâm sự: "Ở Việt Nam cũng có nhiều trải nghiệm thú vị, khác hẳn so với việc học tập ở nước ngoài. Mỗi nơi đều mang đến cơ hội riêng, và khi biết tận dụng, cơ hội luôn xuất hiện".

Cậu nhấn mạnh rằng lựa chọn môi trường học tập phải phù hợp với con người và mục tiêu của mỗi người. Có những quán quân đi trước chọn du học và định cư tại Úc vì điều kiện học tập, nghiên cứu và cuộc sống phù hợp với họ, điều đó hoàn toàn bình thường. Với Trung, quyết định ở lại Việt Nam đã đủ, nhưng nếu có cơ hội trải nghiệm thêm, cậu cũng sẵn sàng thử thách.

Trần Thế Trung chụp ảnh cùng Giáo sư Cù Trọng Xoay.

Khi một số netizen nhận xét là "thật tiếc nuối" vì không du học, Trung thẳng thắn: "Mỗi người có lựa chọn riêng, mình không cần ai tiếc hộ. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Việt Nam. Còn nếu ai thấy chưa đủ tốt, họ có thể cố gắng để đạt được cuộc sống tốt hơn mình".

Sau quá trình học tập, hiện Trung đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo của Đại học RMIT Việt Nam, đang trong quá trình chọn đơn vị thực tập.

Cuộc sống đa sắc màu của quán quân Olympia 2019

Không chỉ học tập xuất sắc, Trung còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiện cậu là trọng tài trực thuộc Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và Hoàng Thành Basketball Agency, đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Shogi Việt Nam.

Ngoài ra, Trung còn tự học Hán - Nôm và thư pháp dưới sự hướng dẫn của một thư pháp gia nổi tiếng tại Hà Nội. Niềm đam mê này xuất phát từ tình yêu với lịch sử và văn hóa dân tộc, mong muốn tìm hiểu quá khứ hào hùng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Trung tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Trung đặt mục tiêu phát triển Câu lạc bộ Shogi Việt Nam, giúp môn cờ này được nhiều người biết đến và tổ chức các giải đấu lớn trong nước, lan tỏa nét đẹp văn hóa Nhật Bản đến công chúng Việt Nam.

Ngoài giờ học, nam sinh RMIT giải trí bằng cách bóng rổ. Sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, Trung từng dịch bộ luật thi đấu bóng rổ 3x3 do Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) ban hành, đồng thời tham gia điều hành nhiều giải đấu có quy mô tại Hà Nội như Hanoi Basketball Championship, Giải bóng rổ 3x3 sinh viên Hà Nội và Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc.

So với hồi thi Olympia, nhiều người nhận xét Trấn Thế Trung có vẻ ngoài ưa nhìn.

So với hồi thi Olympia, nhiều người nhận xét Trấn Thế Trung có vẻ ngoài ưa nhìn, vừa đủ thu hút nhưng vẫn tự nhiên. Có thể nói, với quán quân Olympia 2019, cuộc sống không chỉ là những danh hiệu hay suất học bổng giá trị, mà là lựa chọn đúng đắn với chính bản thân, nơi cậu có thể học tập, trải nghiệm và phát triển theo cách riêng của mình.