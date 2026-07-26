Quang Dương khẳng định đẳng cấp, giành cú đúp vô địch tại APP Asia Penang Open 2026

Ngày 26/7, ở trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp giải APP Asia Penang, Quang Dương thể hiện phong độ áp đảo trước tay vợt Phoenix He (Trung Quốc). Với những pha tấn công uy lực cùng khả năng kiểm soát thế trận vượt trội, anh chỉ mất hai set để khép lại trận đấu với tỷ số 11-3, 11-5, qua đó giành danh hiệu đầu tiên.

Quang Dương vô địch đơn nam, đôi nam giải đấu (Ảnh: FBNV)

Ngay sau đó, Quang Dương tiếp tục bước vào chung kết đôi nam chuyên nghiệp, đánh cặp cùng Harsh Mehta (Ấn Độ). Bộ đôi thi đấu ăn ý, liên tục gây sức ép lên Jack Munro và Aidan Schenk (Mỹ), trước khi giành chiến thắng thuyết phục 11-4, 11-3 để mang về chức vô địch thứ hai trong ngày.

Quang Dương và đồng đội ăn mừng (Ảnh CMH)

Khép lại lịch thi đấu dày đặc là trận chung kết đôi nam nữ chuyên nghiệp. Quang Dương sát cánh cùng Amanda Hendry (Mỹ) đối đầu Jack Munro (Mỹ) và Roos van Reek (Hà Lan). Cặp Quang Dương – Hendry khởi đầu thuận lợi khi thắng 11-8 ở set đầu tiên, nhưng không thể duy trì lợi thế. Sau hai trận chung kết liên tiếp trước đó, Quang Dương có dấu hiệu xuống sức, trong khi Hendry cũng mắc nhiều sai sót. Bộ đôi để thua hai set còn lại với cùng tỷ số 0-11, qua đó chấp nhận ngôi á quân và lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick danh hiệu.

Dù không thể giành trọn ba chức vô địch, màn trình diễn của Quang Dương tại Penang vẫn được đánh giá là hết sức ấn tượng. Việc lọt vào cả ba trận chung kết và giành 2 HCV, 1 HCB không chỉ cho thấy nền tảng thể lực, kỹ thuật và sự ổn định của tay vợt gốc Việt, mà còn tiếp tục khẳng định anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của hệ thống APP Tour mùa giải 2026.