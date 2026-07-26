Một ngôi nhà có thể sạch đến mức nào? Ghé thăm căn hộ của người phụ nữ này, nhiều người thừa nhận: "Về nhà chỉ muốn dọn dẹp ngay"

Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải là đồ nội thất sang trọng hay phong cách thiết kế cầu kỳ, mà là cảm giác "dễ thở" ngay từ khi bước vào. Mọi góc nhỏ đều được chăm chút, mọi món đồ đều có vị trí riêng. Sau khi xem hình ảnh căn hộ của cô, không ít cư dân mạng thừa nhận họ cũng muốn về nhà dọn dẹp ngay lập tức.

Phòng khách tối giản nhưng mang lại cảm giác rộng rãi hơn diện tích thật

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là phòng khách gần như không có đồ thừa.

Ba năm trước, Angela quyết định bắt đầu hành trình sống tối giản. Cô chủ động thanh lọc bớt đồ đạc, chỉ giữ lại những món thực sự cần thiết. Hiện nay, phòng khách chỉ gồm một chiếc sofa vải màu xám nhạt, một kệ tivi gỗ và vài vật dụng trang trí nhỏ.

Đặc biệt, cô bỏ hẳn bàn trà – món đồ vốn xuất hiện trong hầu hết các phòng khách. Quyết định này giúp không gian thông thoáng hơn, đồng thời loại bỏ một "điểm tập kết" của đủ loại đồ linh tinh.

Điều đáng chú ý hơn cả là sàn nhà luôn sáng bóng, gần như không có bụi hay đồ vật đặt ngẫu nhiên. Chính sự sạch sẽ ấy khiến cả căn phòng trở nên thư thái và rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực.

Angela cho rằng sự gọn gàng không chỉ đẹp mắt mà còn giúp giảm đáng kể thời gian dọn dẹp mỗi ngày.

Sạch sẽ không phải vì rảnh rỗi mà vì có thói quen

Trùng Khánh nổi tiếng với mùa hè nóng và độ ẩm cao, việc giữ nhà luôn sạch sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Angela vẫn duy trì việc dọn dẹp mỗi ngày.

Theo cô, một ngôi nhà bừa bộn sẽ khiến tâm trạng trở nên nặng nề. Ngược lại, chỉ cần bước vào không gian sạch sẽ, con người sẽ cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn.

Chính vì vậy, thay vì chờ cuối tuần tổng vệ sinh, cô chọn cách dành vài phút mỗi ngày để sắp xếp lại đồ đạc và lau chùi những khu vực thường xuyên sử dụng.

Nhờ đó, công việc nhà không còn là gánh nặng.

Phòng ăn đơn giản nhưng đầy cảm giác ấm cúng

Khu vực ăn uống tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với bàn ghế gỗ nguyên khối và hệ tủ lưu trữ đồng bộ.

Không gian gần như không có đồ trang trí cầu kỳ. Những cuốn sách, bức tranh nhỏ hay vật lưu niệm đều được sắp xếp có chủ đích thay vì bày biện ngẫu hứng.

Chính sự tiết chế ấy tạo nên cảm giác tinh tế và dễ chịu.

Angela chia sẻ rằng cô luôn cố gắng chỉ giữ lại những món đồ mang lại giá trị sử dụng hoặc giá trị tinh thần thực sự. Nhờ vậy, căn nhà không bao giờ rơi vào tình trạng chất đầy đồ nhưng lại khó tìm thấy thứ cần dùng.

Bí quyết giúp căn bếp lúc nào cũng như mới

Căn bếp của Angela sử dụng vật liệu khá phổ biến với sàn gạch xám và tường ốp gạch trắng.

Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng.

Sau mỗi bữa ăn, cô đều rửa sạch nồi niêu, bát đĩa rồi cất ngay vào tủ. Máy hút mùi được lau bằng khăn ẩm sau khi nấu để dầu mỡ không tích tụ lâu ngày.

Những thao tác chỉ mất vài phút nhưng giúp căn bếp luôn sáng sủa, sạch sẽ và không có cảm giác bừa bộn.

Đây cũng là lý do dù không gian không quá lớn, căn bếp vẫn tạo cảm giác rộng rãi và gọn gàng.

Phòng ngủ chỉ giữ lại những gì cần thiết

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách tối giản với giường gỗ, ga trải giường màu trung tính, tủ quần áo và hai đèn tường nhỏ.

Angela cho biết cô không mua quá nhiều quần áo. Phần lớn đều là những thiết kế cơ bản, dễ phối và có thể sử dụng trong nhiều năm.

Khi số lượng đồ đạc giảm xuống, việc sắp xếp cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Phòng ngủ thứ hai được bố trí kết hợp giữa nơi nghỉ ngơi và góc làm việc. Tủ quần áo, bàn học và giường đều được sắp xếp khoa học để tận dụng tối đa diện tích.

Không gian sạch sẽ giúp việc đọc sách, làm việc hay học tập cũng dễ tập trung hơn.

Ban công không cầu kỳ nhưng đủ để tận hưởng cuộc sống

Gia đình Angela không lắp thêm nhiều hạng mục trên ban công.

Đây vừa là nơi đặt máy giặt, giá phơi đồ, vừa là góc trồng vài chậu cây xanh.

Điều đặc biệt là ban công có tầm nhìn rộng hướng ra dòng sông, tạo nên khoảng không thư giãn mỗi sáng và mỗi chiều.

Theo Angela, một ban công đẹp không nhất thiết phải đầu tư nhiều tiền, chỉ cần sạch sẽ, có cây xanh và đủ để ngồi ngắm cảnh sau một ngày làm việc.

Một ngôi nhà sạch bắt đầu từ việc sở hữu ít hơn

Nhìn toàn bộ căn hộ, điều đáng học hỏi nhất không phải phong cách nội thất mà là lối sống.

Angela gần như không mua sắm theo cảm hứng, không tích trữ quá nhiều đồ dùng và luôn cố gắng sửa chữa những món đồ còn có thể sử dụng thay vì thay mới ngay lập tức.

Chính việc sở hữu vừa đủ giúp cô tiết kiệm thời gian dọn dẹp, giảm chi phí mua sắm và giữ cho ngôi nhà luôn ngăn nắp.

Một căn nhà sạch sẽ không nhất thiết phải có người giúp việc hay dành hàng giờ lau dọn mỗi ngày. Đôi khi, bí quyết chỉ nằm ở ba thói quen đơn giản: mua ít hơn, cất đồ ngay sau khi sử dụng và dọn dẹp từng chút một mỗi ngày. Khi những điều đó trở thành nếp sống, việc giữ nhà sạch sẽ sẽ không còn là áp lực mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.