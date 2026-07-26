Sai lầm của người đang muốn bán vàng

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, nhu cầu bán vàng của nhiều người cũng tăng lên. Tuy nhiên, trước khi mang vàng đến cửa hàng, không ít người chỉ quan tâm đến giá giao dịch trong ngày mà vô tình bỏ qua những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quá trình bán cũng như số tiền thực nhận. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà người bán vàng nên tránh.

1. Chỉ nhìn giá vàng được công bố mà không kiểm tra giá thu mua

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người đọc bảng giá vàng trên mạng rồi tự nhẩm số tiền sẽ nhận được khi bán. Tuy nhiên, con số được chú ý nhiều nhất thường là giá bán ra, trong khi người bán vàng cần quan tâm đến giá mua vào của đơn vị kinh doanh.

Khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào một con số được niêm yết, bạn rất dễ kỳ vọng cao hơn số tiền thực tế nhận được.

2. Không tìm hiểu chính sách thu mua trước khi mang vàng đi bán

Không phải cửa hàng nào cũng có chính sách thu mua giống nhau. Một số nơi ưu tiên thu mua sản phẩm do chính mình bán ra, trong khi có nơi vẫn nhận vàng từ thương hiệu khác nhưng quy trình kiểm tra có thể kỹ hơn. Mỗi đơn vị cũng có cách đánh giá tình trạng sản phẩm và chính sách giao dịch riêng. Tìm hiểu trước sẽ giúp bạn chủ động hơn, tránh mất thời gian đi lại hoặc gặp những tình huống ngoài dự tính.

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3. Không giữ hóa đơn hoặc giấy tờ liên quan

Nhiều người sau khi mua vàng thường cất vàng rất kỹ nhưng lại làm thất lạc hóa đơn. Trong nhiều trường hợp, vàng vẫn có thể được thu mua ngay cả khi không còn hóa đơn. Tuy nhiên, việc giữ đầy đủ giấy tờ giúp quá trình kiểm tra nguồn gốc sản phẩm diễn ra thuận lợi hơn và hạn chế những phát sinh không cần thiết trong quá trình giao dịch. Vì vậy, nếu còn giữ hóa đơn hoặc giấy chứng nhận đi kèm, bạn nên mang theo khi bán vàng.

4. Chỉ hỏi giá ở một nơi rồi quyết định bán ngay

Ngay cả trong cùng một ngày, mức giá thu mua giữa các đơn vị có thể có sự chênh lệch nhất định. Nếu bán số lượng vàng lớn, chỉ cần mức giá khác nhau vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng mỗi lượng cũng có thể tạo ra khoản chênh lệch đáng kể về tổng số tiền nhận được.

Dành vài phút tham khảo giá thu mua tại nhiều đơn vị trước khi quyết định sẽ giúp bạn có thêm cơ sở để lựa chọn.

5. Bán vàng theo tâm lý đám đông

Khi giá vàng biến động mạnh, tâm lý "sợ lỡ cơ hội" rất dễ xuất hiện. Thấy nhiều người bán, không ít người cũng vội vàng mang vàng đi giao dịch mà chưa xác định rõ mục đích sử dụng số tiền sau đó.

Việc bán vàng nên gắn với kế hoạch tài chính của mỗi người, chẳng hạn cần tiền để chi tiêu, đầu tư hoặc cơ cấu lại tài sản. Nếu chỉ chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường, bạn có thể rơi vào tình huống bán xong rồi lại mua lại ở mức giá cao hơn.

Điều quan trọng nhất trước khi bán vàng

Trước khi quyết định giao dịch, hãy dành ít phút để kiểm tra lại loại vàng đang sở hữu, cập nhật giá thu mua tại một số đơn vị, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nếu có và xác định rõ mục đích sử dụng số tiền sau khi bán.

Những bước chuẩn bị đơn giản này không làm thay đổi giá vàng trên thị trường, nhưng có thể giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi hơn và hạn chế những khoản chênh lệch không đáng có.