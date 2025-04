Quảng Nam thống nhất phương án phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây

Trưa 23-4, ông Quảng Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, xác nhận thông tin sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã tổ chức hội nghị để xem xét điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính cấp xã (mới).

Phố cổ Hội An

Tại hội nghị, sau khi nghe ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri về tên gọi các phường mới thuộc TP Hội An và đề xuất của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đặt tên các phường mới ở TP Hội An theo phương án ban đầu đã được thông qua tại Nghị quyết 45, ngày 18-4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, các phường mới của Hội An gồm phường Hội An (gộp các phường Minh An; phường Cẩm Phô; phường Sơn Phong; phường Cẩm Nam; xã Cẩm Kim); phường Hội An Đông (gồm phường Cẩm Châu; phường Cửa Đại; xã Cẩm Thanh); phường Hội An Tây (nhập xã Cẩm Hà; phường Thanh Hà; phường Tân An; phường Cẩm An); riêng xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên.

Ngoài ra, trong sáng 23-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũng đã bàn luận và điều chỉnh phương án tên gọi mới của một số xã phường tại một số địa phương cho phù hợp với thực tế, gắn với nguyện vọng của đại đa số cử tri. Hiện tại, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy đang hoàn thiện dự thảo để trình Tỉnh ủy ban hành chính thức.





TP Hội An sẽ có các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây như Nghị quyết 45 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành ngày 18-4

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-4, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành nghị quyết 45 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính ở cả cấp xã, cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sắp xếp từ 233 xã, phường, thị trấn còn 88 xã, phường.

Theo phương án đưa ra thì các xã, phường thuộc UBND huyện, thị xã trước đây, sau sắp xếp được lấy tên từ tên huyện/thị xã ghép với số thứ tự. Riêng các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ và Hội An sau sắp xếp lấy theo tên thành phố ghép với các hướng. Tại Hội An, có các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây (riêng xã đảo Tân Hiệp được giữ nguyên.

Ngày 21-2, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết 46, điều chỉnh tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã (mới) tại Nghị quyết 45.

Theo Nghị quyết 46, các tên gọi phường, xã kèm theo số thứ tự đã được đặt lại theo tên của các di tích lịch sử, trầm tích văn hóa… Nhiều tên đất, tên làng, dòng sông, các di sản văn hóa nổi tiếng của Quảng Nam đã được đặt tên cho các xã, phường mới.

Điều này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Trên mạng xã hội, rất nhiều tài khoản đã đăng tải các bài viết bày tỏ sự hứng khởi, kèm theo lời khen ngợi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri một cách thấu tình đạt lý, ban hành văn bản ngay trong ngày chủ nhật rồi nhanh chóng triệu tập cuộc họp, bàn luận và đưa ra những quyết định hợp lòng dân.

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn về tên gọi mới của các phường thuộc TP Hội An hiện nay cũng như một số tên gọi ở các địa phương khác. Nhiều người lo ngại tên phường không gắn với chữ "Hội An" sẽ đánh mất đi vị thế, lợi thế sẵn có của thương hiệu mang tầm quốc tế.

Vì vậy, sáng 23-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII tiếp tục họp bàn và có những điều chỉnh phù hợp hơn.