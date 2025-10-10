Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-10-2025 - 14:59 PM | Bất động sản

Quảng Ninh đang bổ sung nhanh nguồn cung nhà ở xã hội (NOXH) với loạt dự án mới được khởi công, phê duyệt chủ đầu tư và đưa vào quy hoạch, tạo thêm hàng chục nghìn căn phục vụ công nhân, người lao động.

Quảng Ninh có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Hiện Quảng Ninh đã hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội.

Tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành 17.588 căn NOXH giai đoạn 2025–2030, trong đó chỉ tiêu riêng năm 2025 là 2.201 căn. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định , văn bản thúc đẩy phát triển NOXH. Sở Xây dựng đang tham mưu quy định chi tiết về đối tượng được thụ hưởng, cơ chế hỗ trợ triển khai dự án đến năm 2030, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn.

Cùng với kết quả hoàn thành 1.758 căn, Quảng Ninh đã khởi công 2 dự án NOXH mới (khoảng 1.540 căn), qua đó tạo dư địa hoàn thành 2.288 căn vào quý IV/2025. Tỉnh đồng thời đẩy nhanh cụ thể hóa Nghị quyết 201/2025/QH15 (ngày 29/5/2025) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH : đến nay đã giao chủ đầu tư cho 4 dự án với khoảng 4.016 căn NOXH và 307 căn nhà ở thương mại; trình giao chủ đầu tư 3 dự án khác (khoảng 9.548 căn NOXH, 924 căn thương mại) và đang thẩm định 5 dự án (khoảng 4.565 căn NOXH, 1.403 căn thương mại).

Để bảo đảm nguồn cung bền vững, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, trong tháng 10/2025 hoàn tất báo cáo tiếp nhận quỹ đất 20% của tất cả các dự án trên địa bàn, hình thành quỹ đất phát triển NOXH. Xây dựng cơ sở dữ liệu công khai giúp người dân đối chiếu điều kiện mua NOXH, đồng thời khẩn trương hoàn thành Kế hoạch phát triển NOXH giai đoạn 2025–2030.

Quảng Ninh có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội- Ảnh 2.

NOXH tạo nền tảng an cư cho người lao động và sức hút mới cho thị trường nhân lực của tỉnh.

Với các dự án đang vận hành, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án NOXH đồi Ngân hàng (phường Hạ Long và Hà Lầm) khẩn trương đưa vào hoạt động Ban quản lý và cấp giấy chứng nhận sở hữu cho 419 căn đang có người ở ngay trong tháng 10. Hoàn thành cấp giấy cho toàn bộ 706 căn đã có chủ trong tháng 11/2025. UBND tỉnh nêu rõ sẽ xem xét dừng tiến độ các dự án tiếp theo của chủ đầu tư nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Dự án nhà ở công nhân và chuyên gia Khu công nghiệp Đông Mai, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nhà đầu tư và địa phương xây dựng kế hoạch phân phối nốt số căn còn lại cho công nhân có nhu cầu mua, thuê mua. Bảo đảm mục tiêu NOXH phục vụ trực tiếp lực lượng lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ đầu tư 3 dự án NOXH với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng và khởi công thêm một dự án mới đều tại khu vực TP Hạ Long cũ. Quảng Ninh đang chuyển nhịp sang giai đoạn “tăng tốc” nhà ở xã hội, tạo nền tảng an cư cho người lao động và sức hút mới cho thị trường nhân lực của tỉnh.

Theo Hoàng Dương

Tiền Phong

