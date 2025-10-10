Tin vui cho người dân Hà Nội: Hàng trăm căn nhà ở xã hội được mở bán, giá từ 20 triệu đồng/m2

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh cũ) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 từ nay đến hết ngày 5/11.

Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư tung ra 480 căn hộ trong tổng số 720 căn của dự án. Trong đó, 408 căn được bán với giá gần 20,2 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với mức tạm tính công bố hồi tháng 4.

Bên cạnh đó, 72 căn còn lại được chào thuê mua với giá 244.515 đồng/m2/tháng (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Khách hàng trúng suất mua nhà dự kiến ký hồ sơ từ ngày 25/11.

Được khởi công từ tháng 5/2023, khu nhà ở xã hội Kim Hoa có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4 ha, được xây dựng trên 4 lô đất từ CT01 đến CT04.

Công trình gồm các tòa cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum thang, với chiều cao 37,35m, độ sâu tầng hầm 3,25m. Theo tiến độ phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất thuộc khu nhà ở đ.ô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh cũ)

Mới đây, Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư cũng chính thức nhận hồ sơ, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11 đến hết ngày 19/12.

Theo đó, giá bán căn hộ NOXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ NOXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ NOXH tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nêu trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Hồi đầu tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NOXH Thượng Thanh tại phường Bồ Đề.

Theo đó, dự án NOXH Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69,9m2.

Dự án do Liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam thực hiện. Giá bán trung bình tại đây khoảng 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Đây là dự án NOXH tại Hà Nội có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua: Từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: Công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 26/1/2026.