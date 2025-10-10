Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigon Glory mua lại gần 100 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2025

10-10-2025 - 13:51 PM | Bất động sản

Trong ngày 26 và 28/8/2025, Saigon Glory đã mua lại một phần của 05 lô trái phiếu có tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Saigon Glory công bố kết quả mua lại trái phiếu trong tháng 8/2025.

Cụ thể, ngày 26/8/2025, Saigon Glory đã thực hiện mua lại một phần của 03 lô trái phiếu.

Trong đó, Saigon Glory mua lại 19,81 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.07, qua đó, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 930,66 tỷ đồng.

Công ty mua lại 19,87 tỷ đồng trong 950,31 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.06, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,44 tỷ đồng.

Cùng ngày, Saigon Glory mua lại 19,76 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.08, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,82 tỷ đồng.

Saigon Glory mua lại gần 100 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2025- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Như vậy, tổng giá trị lưu hành còn lại của 03 trái phiếu mã SGL-2020.06 đến SGL-2020.08 là gần 2.792 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 28/8/2025, Saigon Glory tiếp tục mua lại một phần của 02 lô trái phiếu.

Trong đó, mã SGL-2020.09 được mua lại 19,93 tỷ đồng, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,25 tỷ đồng; mã SGL-2020.10 được mua lại 19,81 tỷ đồng, qua đó giá trị lưu hành còn lại 930,65 tỷ đồng.

Do đó, 02 lô trái phiếu mã mã SGL-2020.09 và mã SGL-2020.10 có tổng giá trị lưu hành còn lại là gần 1.861 tỷ đồng.

Ngoài 05 lô trái phiếu kể trên, chủ đầu tư The Spirit of Saigon còn lưu hành 05 lô trái phiếu khác có mã từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.05.

Saigon Glory tích cực mua lại trái phiếu kể từ sau khi đổi chủ hồi tháng 9/2024. Cụ thể, ngày 20/09/2024, đại diện người sở hữu trái phiếu Saigon Glory đã có văn bản đồng ý việc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ của Saigon Glory) được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội).

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Công ty TNHH Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua trước đó.

Dự án The Spirit of Saigon có tên gọi ban đầu là khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (khu tứ giác Bến Thành) tọa lạc tại khu đất có diện tích 8.537m2 tại ngã tư đường lớn Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành, ngay nhà ga metro số 1.

Saigon Glory mua lại gần 100 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2025- Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án The Spirit of Saigon

Theo thiết kế ban đầu, dự án cao 224m, gồm 2 tòa tháp được kết nối bởi khối đế bán lẻ. Tòa tháp 55 tầng West Tower gồm 37.400 m2 sàn khách sạn Ritz Carlton 250 phòng, 17.800m2 sàn văn phòng hạng A; tòa tháp 48 tầng East Tower gồm 58.400m2 sàn, chia thành 350 căn hộ hạng sang.

Dự án này ban đầu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, vốn đầu tư 500 triệu USD. Trước thương vụ năm 2024, dự án từng nhiều lần đổi chủ, đổi tên và chậm tiến độ.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS “quay xe” vì lãi vay “nuốt” hết lợi nhuận

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS “quay xe” vì lãi vay “nuốt” hết lợi nhuận Nổi bật

Đà Nẵng cho doanh nghiệp ở Hà Nội thuê "đất vàng" 16 Bạch Đằng

Đà Nẵng cho doanh nghiệp ở Hà Nội thuê "đất vàng" 16 Bạch Đằng

13:50 , 10/10/2025
La Tiên Villa tung Hero Collection với dòng villa hướng biển cực hấp dẫn

La Tiên Villa tung Hero Collection với dòng villa hướng biển cực hấp dẫn

13:30 , 10/10/2025
Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi

Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi

13:30 , 10/10/2025
Giá trị an cư và đầu tư bền vững tại Phước Đông New City

Giá trị an cư và đầu tư bền vững tại Phước Đông New City

11:30 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên