Saigon Glory mua lại gần 100 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2025

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Saigon Glory công bố kết quả mua lại trái phiếu trong tháng 8/2025.



Cụ thể, ngày 26/8/2025, Saigon Glory đã thực hiện mua lại một phần của 03 lô trái phiếu.

Trong đó, Saigon Glory mua lại 19,81 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.07, qua đó, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 930,66 tỷ đồng.

Công ty mua lại 19,87 tỷ đồng trong 950,31 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.06, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,44 tỷ đồng.

Cùng ngày, Saigon Glory mua lại 19,76 tỷ đồng của trái phiếu mã SGL-2020.08, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,82 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Như vậy, tổng giá trị lưu hành còn lại của 03 trái phiếu mã SGL-2020.06 đến SGL-2020.08 là gần 2.792 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 28/8/2025, Saigon Glory tiếp tục mua lại một phần của 02 lô trái phiếu.

Trong đó, mã SGL-2020.09 được mua lại 19,93 tỷ đồng, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 930,25 tỷ đồng; mã SGL-2020.10 được mua lại 19,81 tỷ đồng, qua đó giá trị lưu hành còn lại 930,65 tỷ đồng.

Do đó, 02 lô trái phiếu mã mã SGL-2020.09 và mã SGL-2020.10 có tổng giá trị lưu hành còn lại là gần 1.861 tỷ đồng.

Ngoài 05 lô trái phiếu kể trên, chủ đầu tư The Spirit of Saigon còn lưu hành 05 lô trái phiếu khác có mã từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.05.

Saigon Glory tích cực mua lại trái phiếu kể từ sau khi đổi chủ hồi tháng 9/2024. Cụ thể, ngày 20/09/2024, đại diện người sở hữu trái phiếu Saigon Glory đã có văn bản đồng ý việc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ của Saigon Glory) được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội).

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Công ty TNHH Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua trước đó.

Dự án The Spirit of Saigon có tên gọi ban đầu là khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (khu tứ giác Bến Thành) tọa lạc tại khu đất có diện tích 8.537m2 tại ngã tư đường lớn Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành, ngay nhà ga metro số 1.

Phối cảnh Dự án The Spirit of Saigon

Theo thiết kế ban đầu, dự án cao 224m, gồm 2 tòa tháp được kết nối bởi khối đế bán lẻ. Tòa tháp 55 tầng West Tower gồm 37.400 m2 sàn khách sạn Ritz Carlton 250 phòng, 17.800m2 sàn văn phòng hạng A; tòa tháp 48 tầng East Tower gồm 58.400m2 sàn, chia thành 350 căn hộ hạng sang.

Dự án này ban đầu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, vốn đầu tư 500 triệu USD. Trước thương vụ năm 2024, dự án từng nhiều lần đổi chủ, đổi tên và chậm tiến độ.