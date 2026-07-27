Quảng Trị lên phương án 'cứu' bãi biển Nhật Lệ

Cuộc tái thiết quy mô lớn

Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú chủ trì mới đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng tốc triển khai đồng loạt các nhiệm vụ nhằm chỉnh trang, phát triển khu vực biển Nhật Lệ và quy hoạch hai bên tuyến đường Trương Pháp.

Dự án sẽ mở rộng đường Trương Pháp lên tối thiểu 4 làn xe.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trương Pháp cơ bản đã hoàn thành, đang trình thẩm định để đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Riêng giai đoạn đầu của dự án đã đề xuất nguồn vốn hơn 157 tỷ đồng, trong khi tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến dành cho tuyến đường lên tới khoảng 300 tỷ đồng.

Không chỉ mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 4 làn xe, đồ án quy hoạch còn hướng tới hình thành một trục cảnh quan ven biển hiện đại với quảng trường, công viên, bãi đỗ xe, không gian công cộng và các khu dịch vụ được bố trí đồng bộ.

Đặc biệt, phía Đông đường Trương Pháp sẽ ưu tiên không gian mở dành cho cộng đồng, hạn chế công trình kiên cố để giữ tầm nhìn hướng biển; trong khi phía Tây sẽ được rà soát quỹ đất nhằm phát triển các khu dân cư, dịch vụ, tạo sức sống cho đô thị ven biển.

Dự án ưu tiên tạo bồi cho bãi biển Nhật Lệ đang bị xói lở hàng năm.

Điểm nghẽn lớn nhất của Nhật Lệ nhiều năm qua không nằm ở cảnh quan, mà ở hiện tượng xói lở bờ biển diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, song song với chỉnh trang đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành báo cáo đề xuất dự án bảo vệ và tạo bồi bãi biển với tổng mức đầu tư khoảng 610 tỷ đồng.

Dự án không chỉ xây dựng các công trình chống xói lở mà còn nghiên cứu mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát nhằm tái tạo bãi biển theo hướng bền vững, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch du lịch và đô thị ven biển. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho việc “cứu” bãi biển Nhật Lệ.

Một bước đi quan trọng khác là việc thu hồi khu đất của 29 nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2, sau khi hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn theo quy định. Khu vực này sẽ được giải phóng để phục vụ quy hoạch không gian biển mới, khắc phục tình trạng khai thác manh mún, thiếu mỹ quan kéo dài nhiều năm.

Khát vọng đưa Nhật Lệ lên bản đồ du lịch quốc tế

Theo định hướng của tỉnh Quảng Trị, không đơn thuần là mở rộng một tuyến đường hay xây thêm công viên, mà toàn bộ quy hoạch phải được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại và hạn chế tối đa việc điều chỉnh trong tương lai.

Dự án ưu tiên cho không gian công cộng.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ biển, lựa chọn biểu tượng kiến trúc đặc trưng tại phía Tây đường Trương Pháp để tạo điểm nhấn cho không gian ven biển.

Cùng với các khu dịch vụ du lịch, quy hoạch phải tính đến các khu dân cư và hệ thống hạ tầng đồng bộ để hình thành một đô thị biển thực sự sống động, chứ không chỉ là nơi phục vụ khách du lịch theo mùa.

Với những gì đang được triển khai, có thể thấy Nhật Lệ đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất kể từ khi hình thành tuyến đường Trương Pháp.

Từ một bãi biển đẹp nhưng phát triển còn thiếu điểm nhấn, nơi đây đang được định hình trở thành không gian biển hiện đại với quảng trường, công viên, biểu tượng kiến trúc, hệ thống dịch vụ cao cấp và hạ tầng đồng bộ.

Nếu các dự án được triển khai đúng kế hoạch, Nhật Lệ không chỉ thay đổi diện mạo mà còn có cơ hội vươn lên thành một trong những bãi biển đẹp, văn minh và đẳng cấp của miền Trung, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa nơi đây trở thành điểm đến mang tầm khu vực và quốc tế .