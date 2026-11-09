Quốc Cường Gia Lai đề xuất sửa đổi ngành nghề kinh doanh

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG, sàn HoSE) vừa công bố nội dung tờ trình để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn gửi phiến lấy ý kiến về công ty trước ngày 16/11/2026.

Theo đó, QCG muốn sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Công ty cho biết một số mã ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với những hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường. Điều này dẫn đến việc hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty bị áp mức hạn chế 0% đối với toàn bộ các mã ngành liên quan.

Do đó, Công ty cần thực hiện sửa đổi nội dung chi tiết (ghi rõ điều khoản loại trừ) đối với các ngành nghề nhạy cảm. Việc điều chỉnh này giúp Công ty giữ nguyên được các mã ngành kinh doanh thực tế nhưng không bị vướng quy định hạn chế tiếp cận thị trường của dòng vốn ngoại.

Dự án Central Premium. Ảnh: QCG

Cụ thể, QCG đề xuất loại bỏ một số mã ngành đã đăng ký gồm: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây và không dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện.

Đồng thời, công ty bổ sung, làm rõ các ngành nghề sau: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo; Truyền tải và phân phối điện (Loại trừ : Không bao gồm các hoạt động: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thuỷ điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội).

Trong diễn biến khác, Quốc Cường Gia Lai mới đây thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với số lượng 27,5 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên mức hơn 3.026 tỷ đồng.