Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc Cường Gia Lai đề xuất sửa đổi ngành nghề kinh doanh

| | Bất động sản

Quốc Cường Gia Lai muốn sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh để không bị vướng quy định hạn chế tiếp cận thị trường của dòng vốn ngoại.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG, sàn HoSE) vừa công bố nội dung tờ trình để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn gửi phiến lấy ý kiến về công ty trước ngày 16/11/2026.

Theo đó, QCG muốn sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Công ty cho biết một số mã ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với những hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường. Điều này dẫn đến việc hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty bị áp mức hạn chế 0% đối với toàn bộ các mã ngành liên quan.

Do đó, Công ty cần thực hiện sửa đổi nội dung chi tiết (ghi rõ điều khoản loại trừ) đối với các ngành nghề nhạy cảm. Việc điều chỉnh này giúp Công ty giữ nguyên được các mã ngành kinh doanh thực tế nhưng không bị vướng quy định hạn chế tiếp cận thị trường của dòng vốn ngoại.

Quốc Cường Gia Lai đề xuất sửa đổi ngành nghề kinh doanh - Ảnh 1.

Dự án Central Premium. Ảnh: QCG

Cụ thể, QCG đề xuất loại bỏ một số mã ngành đã đăng ký gồm: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây và không dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện.

Đồng thời, công ty bổ sung, làm rõ các ngành nghề sau: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo; Truyền tải và phân phối điện (Loại trừ : Không bao gồm các hoạt động: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thuỷ điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội).

Trong diễn biến khác, Quốc Cường Gia Lai mới đây thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với số lượng 27,5 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên mức hơn 3.026 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo

Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo Nổi bật

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ Nổi bật

Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa giờ làm ông chủ địa ốc, sở hữu loạt dự án bất động sản tại thành phố giàu nhất Việt Nam, nay vẫn mạnh tay chi nghìn tỷ gom thêm dự án

Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa giờ làm ông chủ địa ốc, sở hữu loạt dự án bất động sản tại thành phố giàu nhất Việt Nam, nay vẫn mạnh tay chi nghìn tỷ gom thêm dự án

11:48 , 09/11/2026
Kita Group được giao đất bổ sung làm dự án The Stella 69

Kita Group được giao đất bổ sung làm dự án The Stella 69

11:43 , 09/11/2026
Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

11:28 , 09/11/2026
Phường ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án xây dựng chợ Kim Liên

Phường ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án xây dựng chợ Kim Liên

11:22 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên