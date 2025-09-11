Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon

11-09-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Singapore đã đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8A Poseidon từ Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng nước này đã cho biết về thông tin trên.

Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon- Ảnh 1.

.t1 { text-align: justify; }

Máy bay tuần tra P-8 thế hệ mới sẽ thay thế cho những chiếc Fokker 50 đã quá cũ, được đưa vào sử dụng từ năm 1993.

Quyết định này đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực hàng hải của Lực lượng vũ trang Singapore.

Hợp đồng được công bố trong chuyến thăm chính thức Washington của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, nơi ông đã hội đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Lầu Năm Góc.

Trong cuộc hội đàm, hai bên tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Hoa Kỳ, bao gồm đào tạo chung, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác công nghệ. Cả hai nước đều đánh giá cao mức độ tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra còn có đề cập đến 20 máy bay chiến đấu F-35 mà Singapore đã đặt hàng. Quá trình sản xuất đã bắt đầu và dự kiến ​​lô đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm 2026.

Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon- Ảnh 2.

Singapore đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon.

Boeing P-8A Poseidon là máy bay tuần tra hàng hải được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương trong khu vực tuần tra. Ngoài ra, nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tham gia tác chiến chống hạm và cứu hộ.

Máy bay được thiết kế dựa trên phi cơ chở khách dân dụng Boeing 737-800. Tải trọng chiến đấu của nó lên tới 9 tấn, được đặt trên 6 giá treo ngoài và trong 5 khoang bên trong.

Vũ khí trang bị bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi, thủy lôi và bom chìm. Ngoài ra chiếc P-8A còn có khả năng thả phao sonar và giám sát mặt nước theo thời gian thực.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ

Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ Nổi bật

Không phải chứng khoán hay tiền số, 1 loại tài sản lợi nhuận tích luỹ tháng tới 3.821% khiến nhà đầu tư ‘mê mẩn’, chấp nhận rủi ro 1 vết xước cũng khiến giá trị về 0

Không phải chứng khoán hay tiền số, 1 loại tài sản lợi nhuận tích luỹ tháng tới 3.821% khiến nhà đầu tư ‘mê mẩn’, chấp nhận rủi ro 1 vết xước cũng khiến giá trị về 0 Nổi bật

Khoan thủng lòng đất, quốc gia châu Á trúng 500 mỏ 'kho báu' khổng lồ: Hơn 300 tỷ m3 khí đốt phun lên dữ dội, tìm thấy 'vành đai vàng trắng' kéo dài gần 3.000 km

Khoan thủng lòng đất, quốc gia châu Á trúng 500 mỏ 'kho báu' khổng lồ: Hơn 300 tỷ m3 khí đốt phun lên dữ dội, tìm thấy 'vành đai vàng trắng' kéo dài gần 3.000 km

19:29 , 11/09/2025
Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?

19:00 , 11/09/2025
Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn

Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn

18:00 , 11/09/2025
Khoảnh khắc kinh hoàng: Đường sập bất ngờ khiến người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất ở Thái Lan

Khoảnh khắc kinh hoàng: Đường sập bất ngờ khiến người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất ở Thái Lan

17:29 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên