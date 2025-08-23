Quốc gia chủ chốt BRICS rót 1 tỷ USD vào nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, khai thác 60.000 thùng/ngày trong 20 năm, cạnh tranh trực tiếp với 'ông lớn' dầu mỏ Mỹ

China Concord Resources Corp (CCRC) đã bắt đầu phát triển 2 mỏ dầu tại Venezuela, dự kiến rót hơn 1 tỷ USD để nâng sản lượng lên 60.000 thùng/ngày.

Thông tin trên được Reuters dẫn lời một lãnh đạo CCRC trực tiếp tham gia dự án cho biết.

Đây là khoản đầu tư hiếm hoi của một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc vào Venezuela – một quốc gia thành viên OPEC. Nhiều năm qua, Venezuela gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên chính quyền Thổng thống Nicolas Maduro. Hiện Bắc Kinh là đối tác chiến lược của Caracas và đang mua hơn 90% tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela.

Trước khi Mỹ áp đặt trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela năm 2019, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) từng là nhà đầu tư lớn tại Venezuela, đồng thời cũng là chủ nợ hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Đầu năm 2024, CCRC khởi động đàm phán tham gia vào 2 mỏ dầu Lago Cinco và Lagunillas Lago. Đến tháng 5/2024, công ty đã ký hợp đồng chia sản lượng 20 năm với chính phủ Venezuela, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết.

Theo hợp đồng, nhà đầu tư có quyền trực tiếp vận hành mỏ đổi lại một phần sản lượng.

Các mỏ nằm tại khu vực Hồ Maracaibo – trung tâm khai thác lớn thứ 2 của Venezuela – vốn bị bỏ hoang nhiều năm do thiếu vốn và công nghệ. Hiện sản lượng chỉ đạt khoảng 12.000 thùng/ngày. CCRC đã điều động khoảng 60 kỹ sư Trung Quốc cùng giàn khoan từ tháng 9/2024 để khởi động lại 100 giếng dầu. Mục tiêu là khôi phục 500 giếng, nâng sản lượng lên 60.000 thùng/ngày đến cuối năm 2026, trong đó dầu nhẹ cung cấp cho công ty dầu quốc doanh Venezuela PDVSA và dầu nặng xuất sang Trung Quốc.

Một lãnh đạo giấu tên nhận định: “Do các lệnh trừng phạt của Mỹ, các tập đoàn lớn không dám hoạt động ở Venezuela, tạo cơ hội cho những công ty quy mô nhỏ như Concord”.

Hiện sản lượng dầu của Venezuela đã ổn định quanh mức 1 triệu thùng/ngày vì một số đối tác nước ngoài được Mỹ cấp phép khai thác. Tuy nhiên, kể từ sau lệnh cấm năm 2019, hầu hết tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng nhập khẩu dầu Venezuela, trong khi các nhà máy lọc dầu tư nhân vẫn mua qua trung gian.

Tập đoàn Chevron (Mỹ) nằm trong số ít các công ty dầu khí quốc tế hiện diện tại Venezuela, sau khi chính quyền ông Trump cấp lại giấy phép hoạt động cho Chevron tại quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới (hơn 300 tỷ thùng).



Chevron được miễn trừ trừng phạt đối với các hoạt động của công ty tại Venezuela, nhưng với điều kiện không nộp bất kỳ nguồn thu nào cho chính phủ Venezuela.

Tuần trước, Chevron đã vận chuyển 2 chuyến hàng dầu thô đầu tiên của Venezuela đến Mỹ kể từ khi Washington khôi phục giấy phép vào tháng 7. ﻿

Tham khảo: Reuters﻿