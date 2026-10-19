Quy định mới nhất về đăng ký thường trú áp dụng đến hết năm 2026, tất cả người dân cần biết

Người dân được miễn lệ phí khi thực hiện qua VNeID đến hết năm 2026

Ngày 16/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5860 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Trong đó, thủ tục "Đăng ký thường trú" được công bố mới với nhiều nội dung đáng chú ý, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện.

Về cách thức thực hiện: Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký thường trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc trực tiếp tại Công an cấp xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

Về thành phần hồ sơ: Gồm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 hoặc CT02 đối với trường hợp tương ứng) và giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện đăng ký thường trú theo quy định. Đáng chú ý, cơ quan đăng ký cư trú ưu tiên khai thác thông tin về chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân từ các cơ sở dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ; chỉ yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ chứng minh khi không khai thác được thông tin.

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú xem xét, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo kết quả cho công dân. Trường hợp từ chối giải quyết phải nêu rõ lý do.

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Một số điểm mới đáng chú ý: Thủ tục đăng ký thường trú được công bố mới tích hợp các nội dung liên quan đến tách hộ, xóa đăng ký thường trú và điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Trong đó, thời hạn giải quyết tách hộ, xóa đăng ký thường trú là 05 ngày làm việc; điều chỉnh thông tin về cư trú là 03 ngày làm việc.

Cơ quan công an khuyến khích người dân ưu tiên thực hiện đăng ký thường trú qua Ứng dụng VNeID để được miễn lệ phí trong thời gian quy định, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nơi thường trú là gì?

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Công dân đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng được chủ hộ hoặc chủ sở hữu hợp pháp đó đồng ý cho phép đăng ký thường trú (chẳng hạn vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con cái ở với cha mẹ…).

Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú của mình và đã được đăng ký tạm trú. Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 02 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.

Cách thực hiện đăng ký thường trú trên VNeID

1. Mở ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công" → "Cư trú" → "Đăng ký thường trú".

2. Điền thông tin theo mẫu điện tử CT01, đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp và giấy tờ liên quan (dạng bản scan hoặc ảnh chụp rõ nét).

3. Gửi hồ sơ trực tuyến, nhận mã số hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý ngay trên ứng dụng.

Lưu ý: Cơ quan công an có thể yêu cầu bổ sung, đối chiếu bản gốc trong một số trường hợp để bảo đảm tính chính xác.

Như vậy, để đăng ký thường trú qua VNeID, người dân chỉ cần chuẩn bị tờ khai điện tử và giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (cùng giấy tờ quan hệ gia đình nếu thuộc trường hợp đặc biệt), thông tin này được đăng tải trên tờ VTC News.