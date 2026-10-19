Tòa án ra quyết định với Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1999

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo, kế hoạch của Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, vừa qua, Công an xã Đăk Tô đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp đưa đối tượng phức tạp về ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ tài liệu hồ sơ quản lý, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh ngày 09/8/1999; nơi cư trú: Thôn Đăk Tô 10, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) là trường hợp có liên quan đến tệ nạn ma túy tại địa phương. Trước đó, đối tượng từng bị Công an xã Đăk Tô xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. Mặc dù đã được lực lượng Công an xã giáo dục, nhắc nhở và đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định, đối tượng vẫn không chịu tu dưỡng, rèn luyện để cai nghiện tại cộng đồng.

Trước tình hình trên, bám sát chỉ đạo Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Công tác lập hồ sơ được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục luật định, thể hiện sự kiên quyết trong công tác làm sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm phát sinh từ tệ nạn ma túy. Ngày 14/10/2026, Tòa án đã ra Quyết định số 29/2026/QĐ-TA chính thức áp dụng biện pháp đưa Nguyễn Thị Mỹ Linh đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện.

Việc đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc kịp thời không chỉ góp phần lập lại trật tự kỷ cương, kiềm chế tội phạm tại cơ sở mà còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ quần chúng nhân dân xã Đăk Tô. Trong thời gian tới, Công an xã Đăk Tô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi