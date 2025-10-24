Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới quan trọng về CMND, CCCD sẽ có hiệu lực trong tháng sau, người dân lưu ý!

24-10-2025 - 12:48 PM | Kinh tế số

Điều 1 Thông tư 30/2025/TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN về giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ 18/11/2025.

Theo đó, giấy tờ tùy thân được sử dụng trong Thông tư này khi thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự thay đổi so với khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN gồm:

- Công dân Việt Nam: Gồm thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước định danh điện tử.

- Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Sử dụng Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Bao gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc giấy tờ theo thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh, hoặc danh tính điện tử (qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02, nếu có).

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ thanh toán.

Trước đó, Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định, giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn, căn cước điện tử (đối với trường hợp khách hàng có tài khoản định danh điện tử mức độ 02); đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, bao gồm hộ chiếu và thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) (nếu có).

Như vậy quy định mới đã bỏ CMND, giấy chứng nhận Căn cước đối với công dân Việt Nam. Đồng thời, bổ sung Giấy chứng nhận gốc Việt Nam đối với người gốc Việt Nam chưa có quốc tịch và nêu rõ quy định giấy tờ phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng.

Hoàng Nguyễn

