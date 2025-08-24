Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới về BHXH và tuổi nghỉ hưu của quân nhân

24-08-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Thông tư mới của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc, quy định chi tiết điều kiện hưởng lương hưu với quân nhân và cơ yếu.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 90/2025/TT-BQP hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn BHXH bắt buộc đối với quân nhân. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo thông tư, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, binh sĩ; học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Người thuộc các diện này, trong thời gian đi học, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở nước ngoài vẫn hưởng lương, phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí, sẽ tiếp tục đóng và được hưởng các chế độ BHXH.

Người lao động có từ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu theo Luật BHXH và Nghị định 157/2025. Tuổi nghỉ hưu được áp dụng theo lộ trình quy định tại hai phụ lục kèm thông tư.

Trường hợp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1-1-2021) thì thời gian này, kể cả thời gian nghỉ điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nghỉ thai sản, đều được cộng dồn để xét hưởng lương hưu.

Ngược lại, thời gian đi học, hợp tác lao động nhưng không làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc không ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ không được tính, kể cả trường hợp còn thiếu tối đa 6 tháng đóng BHXH. Khi đó, người lao động có thể đóng bù một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Cấp bậc quân hàm tại thời điểm nghỉ hưu là cơ sở xác định hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất để tính điều kiện hưởng lương hưu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2-10-2025.

Theo D. Thu

Người lao động

