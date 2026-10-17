Quy định tạm thời nhưng áp dụng 20 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa gấp

Tại phiên khai mạc sáng 17/10, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng đến nay vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. (Ảnh: Như Ý)

Qua giám sát cho thấy, Thông tư số 33 chỉ quy định việc phân hạng trường và hệ số phụ cấp chức vụ đối với ba loại hình trường phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; chưa có quy định đối với trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đáng chú ý, Thông tư số 33 được ban hành sau khi Luật Giáo dục năm 2005 được Quốc hội thông qua gần 6 tháng và việc Thông tư số 33 chậm được sửa đổi, bổ sung đã tạo ra khoảng trống chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.

“Một văn bản “tạm thời” tồn tại hơn hai thập kỷ cho thấy sự chậm trễ trong việc hoàn thiện chính sách, cần được khắc phục dứt điểm”, bà Lê Thị Nga nói.

Cũng liên quan đến vấn đề giáo dục, cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau.

Qua giám sát cho thấy, theo Nghị định số 277, trẻ em từ 3 - 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định số 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 theo đúng lộ trình; bảo đảm mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng.

Xác định rõ trách nhiệm thiếu sách giáo khoa

Về sách giáo khoa, cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027.

Triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu. (Ảnh: Thanh Tùng)

Qua giám sát cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026 - 2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo.

Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Bà Lê Thị Nga nêu rõ, cử tri nhiều địa phương quan tâm phản ánh các vấn đề về giá điện sinh hoạt, định mức sử dụng điện, tính minh bạch trong cơ cấu giá điện và tác động của giá điện đối với hộ nghèo.

Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc.

Bộ Công Thương đã trả lời về nguyên tắc áp dụng thống nhất giá bán lẻ điện giữa khu vực đã nối lưới và chưa nối lưới điện quốc gia; đồng thời thông tin về việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, nâng bậc 1 lên 100 kWh và điều chỉnh khoảng cách giữa các bậc theo Quyết định số 14.

Tuy nhiên, nội dung trả lời vẫn chưa làm rõ tác động thực tế của biểu giá mới đối với các nhóm hộ sử dụng điện khác nhau, nhất là nhóm thu nhập thấp, đồng thời chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng.

“Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân và được cử tri nhiều địa phương cùng quan tâm. Vì vậy, việc trả lời theo hướng khái quát “sẽ tiếp tục nghiên cứu” là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải trình đối với cử tri”, bà Nga nhấn mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14 theo đúng chủ trương đã được chấp thuận; làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới.