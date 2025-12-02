Quy định trong lễ cưới của Tiên Nguyễn, là gì mà netizen "lót dép" đợi chờ Hà Tăng và hội bạn nhà giàu?

Càng gần ngày diễn ra siêu đám cưới 7/12, mọi thông tin liên quan đến Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi thiệp mời của Tiên Nguyễn hé lộ một quy định đặc biệt dành cho khách tham dự. Không phải về việc giữ kín hình ảnh cô dâu, chú rể, Tiên Nguyễn và chồng yêu cầu tất cả khách mời phải diện trang phục dạ hội, trong đó nữ sẽ diện đầm dài hoặc dạ hội, nam mặc vest kèm cà vạt hoặc nơ.

Đây là quy định hiếm thấy ở các đám cưới thông thường bởi đa phần cô dâu lẫn khách mời đều e ngại việc ăn diện quá lộng lẫy, ô dề sẽ làm lu mờ nhân vật chính. Tuy nhiên, với Tiên Nguyễn - một mỹ nhân có gu thời trang nổi tiếng trong giới rich kid, cô dường như không ngại điều này.

Ngược lại, quy định này đang khiến cư dân mạng vô cùng mong đợi bởi dàn khách mời của Tiên Nguyễn vốn toàn gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới giải trí, kinh doanh. Đặc biệt, là Hà Tăng, Linh Rin – Phillip Nguyễn, Phương Khánh, Đặng Thu Thảo, Băng Di... được dự đoán sẽ biến lễ cưới thành một "mini fashion show" đúng nghĩa.

Lễ cưới Tiên Nguyễn diễn ra vào ngày 7/12 tại TP.HCM

Cô dâu yêu cầu khách mời lên đồ "chanh sả", lộng lẫy để đến góp vui

Tiên Nguyễn từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ Vbiz, chưa kể, mối quan hệ giữa các thành viên nhà tỷ phú cũng luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nguồn tin của chúng tôi hé lộ, không chỉ có dàn nghệ sĩ cực khủng, mà vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn cũng chắc chắn sẽ góp mặt để chúc mừng hạnh phúc cô em gái.

Cư dân mạng hóng các anh em nhà tỷ phú và dàn sao Việt đổ bộ hôn lễ này

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu. Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.