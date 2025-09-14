Quỹ ETF ngoại quy mô gần 600 triệu USD thêm mới FPT, HVN, STB, GEE, dự kiến mua mạnh MSN

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 3/2025. Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index thêm mới 4 mã cổ phiếu FPT, HVN, STB và GEE, đồng thời không loại bất kỳ cổ phiếu nào . Số lượng mã cổ phiếu trong danh mục của chỉ số tăng lên 51.

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của MarketVector Vietnam Local Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/9) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (22/9).

Tại ngày 12/9, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 591 triệu USD (~16.000 tỷ đồng). Ước tính quỹ sẽ mua mới FPT (13,7 triệu USD – 3,6 triệu cp), HVN (10,1 triệu USD – 7,9 triệu cp), STB (7,4 triệu USD – 3,5 triệu cp) và GEE (5,8 triệu USD – 1,4 triệu cp). Tuy nhiên, tính theo giá trị, MSN mới là cổ phiếu sẽ được mua thêm nhiều nhất với 17,4 triệu USD, tương ứng khoảng 5,3 triệu đơn vị.

Chiều ngược lại, VNM ETF sẽ giảm tỷ trọng hàng loạt cổ phiếu trong danh mục. Trong đó, những cái tên dự kiến bị bán mạnh có thể kể đến như SSI (6,9 triệu USD – 4,3 triệu cp), VIX (5,1 triệu USD – 3,9 triệu cp), SHB (4,3 triệu USD – 6,5 triệu cp), VIC (4,2 triệu USD – 0,8 triệu cp), VCB (3,5 triệu USD – 1,4 triệu cp), VHM (2,8 triệu USD – 0,7 triệu cp), NVL (1,8 triệu USD – 3 triệu cp),…

Chi tiết ước tính danh mục VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 3/2025:

Trước đó, FTSE Russell cũng đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần trong kỳ review quý 3/2025 của 2 rổ chỉ số FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share.

Theo đó, chỉ số FTSE Vietnam Index bổ sung 3 mã cổ phiếu là BID, FPT, và STB. Ngược lại, rổ chỉ số này loại ra FRT và VTP. FTSE Vietnam All-Share Index thêm mới BID và HAG, đồng thời loại ra NAB, PVT và SBT.

Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (26/9) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (29/9).

Đáng chú ý, FTSE Vietnam Index không còn là chỉ số tham chiếu của quỹ FTSE Vietnam ETF (FTSE ETF). Theo công ty quản lý tài sản DWS, quỹ FTSE ETF với quy mô 352 triệu USD sẽ đổi tên thành "Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF", và chuyển chỉ số tham chiếu từ FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Total Market Liquid.

Chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid sẽ trải qua kỳ review định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Theo DWS, việc thay đổi này nhằm cải thiện tính thanh khoản so với chỉ số trước đây. Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài từ 17/7 đến 16/10, trong đó danh mục có thể được tái cơ cấu dần qua các giao dịch hoán đổi trên cả hai chỉ số.