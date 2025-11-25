Quy mô dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ

Tuyến metro dài 53 km, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, đi từ Bến Thành qua quận 1, 4, 7, huyện Nhà Bè cũ, vượt Soài Rạp để vào Cần Giờ, kết nối hệ thống đường sắt đô thị hiện hữu và tương lai của TP Hồ Chí Minh.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã gửi tờ trình tới Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về việc sẽ dời điểm đầu vào Công viên 23/9 thay vì tại nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi để tránh các công trình di tích quanh chợ Bến Thành. Thông tin nêu trong tờ trình về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu và đề xuất.

Trước đó, doanh nghiệp đề xuất kéo dài tuyến, chuyển điểm đầu từ khu vực Tân Thuận (quận 7 cũ) về gần chợ Bến Thành, tại nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (quận 1 cũ). Tuy nhiên, khu vực này có nhiều công trình di tích như chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa Xa, Bảo tàng Mỹ thuật. Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị phải tính toán kỹ để đảm bảo an toàn cho các di tích.

Từ yêu cầu trên, phương án mới được đưa ra là đặt điểm đầu phía trong Công viên 23/9. Từ đây, hướng tuyến chạy dọc khu đất công viên song song đường Lê Lai, đến Nguyễn Thái Học thì rẽ đi theo đường Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé. Sau đó, tuyến chuyển hướng đông bắc theo trục Hoàng Diệu; đến vị trí giao với Nguyễn Tất Thành thì bẻ sang hướng đông nam, bám hành lang đường Đoàn Như Hài.

Tuyến tiếp tục đi thẳng qua cảng Nhà Rồng, đến gần cầu Tân Thuận 2 thì nhập vào đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao Nguyễn Thị Thập đến phường Tân Mỹ, rồi kéo dài về Cần Giờ.

UBND TP HCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sớm chấp thuận chủ trương triển khai để đẩy nhanh tiến độ. Các bước đánh giá, thẩm định hướng tuyến chi tiết sẽ tiếp tục thực hiện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.