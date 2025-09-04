Quỹ mở SSIAM gia nhập hệ sinh thái chứng chỉ quỹ trên VNSC by Finhay

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi VNSC chính thức trở thành đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của SSIAM, góp phần đưa các sản phẩm đầu tư quỹ mở chất lượng cao đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân trên nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay với công nghệ đột phá và trải nghiệm thuận tiện.

Từ nay, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng VNSC by Finhay có thể tiếp cận và đầu tư trực tiếp vào 3 quỹ mở của SSIAM bao gồm: Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA); Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF); Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF). Trong đó nổi bật là quỹ SSI-SCA với lợi nhuận tính từ khi thành lập 26/09/2014 tăng 309,24% cao hơn so với VN-Index 127,45% (số liệu được ghi nhận ngày 30/07/2025).

Bà Tô Thuỳ Linh - Phó Tổng Giám đốc SSIAM chia sẻ tại lễ ký kết

Tại buổi lễ, đại diện SSIAM, bà Tô Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc, chia sẻ:

"Chúng tôi rất vinh dự hợp tác cùng VNSC để đưa các sản phẩm quỹ mở của SSIAM đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân. Việc phân phối quỹ qua nền tảng số hiện đại của VNSC không chỉ giúp đơn giản hóa trải nghiệm đầu tư, mà còn lan tỏa thói quen đầu tư dài hạn và bài bản trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực quản lý quỹ của SSIAM và thế mạnh công nghệ từ VNSC sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nhà đầu tư".

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty thành viên của CTCP Chứng khoán SSI - một trong những tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 17 năm hoạt động, SSIAM đã khẳng định năng lực vượt trội trong lĩnh vực quản lý tài sản. Đặc biệt, SSIAM được vinh danh 5 năm liên tiếp từ 2021 đến 2025 với danh hiệu "Công ty quản lý Quỹ của Năm - Việt Nam" tại The Asset Triple A Awards, một trong những giải thưởng tài chính uy tín nhất châu Á.

Ông Nghiêm Xuân Huy Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina chia sẻ tại buổi lễ

Ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina bày tỏ:

"Sự kiện hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ của SSIAM là bước tiến mới trên hành trình đa dạng hoá hệ sinh thái sản phẩm chứng chỉ quỹ trên VNSC by Finhay - nơi bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính chất lượng với chi phí hợp lý và tính minh bạch cao. Nhà đầu tư của VNSC by Finhay từ nay đã có thể đầu tư quỹ mở từ SSIAM với đa dạng chiến lược, linh hoạt lựa chọn cùng với sự hỗ trợ của công nghệ giúp hành trình đầu tư trở nên hiệu quả hơn. Sự kiện hợp tác còn góp phần lan tỏa văn hóa đầu tư thông minh, dài hạn đến cộng đồng".

VNSC by Finhay là nền tảng tích luỹ và đầu tư thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (Giấy phép hoạt động số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006) được xây dựng dựa trên việc ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa việc đầu tư chứng khoán và chứng chỉ quỹ cho hàng triệu người Việt Nam. Hệ sinh thái chứng chỉ quỹ trên VNSC by Finhay đã có hơn 36 quỹ từ hơn 10 công ty quản lý quỹ uy tín trên thị trường. Với những đóng góp đáng ghi nhận cho thị trường quỹ, VNSC đã được tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh là "Đại lý phân phối – Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024".

Ngoài sản phẩm chứng chỉ quỹ, VNSC by Finhay còn đem lại các giải pháp đầu tư linh hoạt, bền vững cho mọi nhà đầu tư như: chứng khoán, trái phiếu, săn IPO,... Năng lực ứng dụng AI trong lĩnh vực dịch vụ tài chính là thế mạnh của VNSC khi 02 năm liên tiếp chiến thắng 02 giải thưởng Công nghệ về ứng dụng AI trong chứng khoán bao gồm: IBSi Global FinTech Innovation Awards 2023, Asian Technology Excellence Awards 2024.

Từ nay, nhà đầu tư có thể đa dạng danh mục đầu tư cùng quỹ mở SSIAM với sự hỗ trợ của các tính năng công nghệ chỉ có trên VNSC by Finhay.

