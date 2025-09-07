Quỹ ngoại 120 năm tuổi lần đầu tiên rót vốn vào logistics Việt Nam: Công ty dịch vụ hàng hóa sân bay tại Nội Bài, xử lý 250.000 tấn hàng mỗi năm

A.P. Moller Capital – công ty quản lý quỹ toàn cầu chuyên về đầu tư hạ tầng – vừa công bố khoản đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC). Thương vụ được thực hiện thông qua Quỹ Đầu tư hạ tầng tại Thị trường mới nổi II (EMIF II), với sự đồng hành của VinaCapital qua Quỹ đầu tư LogiVest.

Đây là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam của A.P. Moller Capital trên cơ sở hợp tác cùng VinaCapital.

A.P. Moller Capital được thành lập dựa trên hơn 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và hạ tầng của Tập đoàn A.P. Moller, với mạng lưới đầu tư rộng khắp tại các thị trường đang phát triển. Công ty có đội ngũ chuyên trách tại Singapore và từng hiện diện tại Việt Nam từ năm 1923.

Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên A.P. Moller Capital đầu tư vào lĩnh vực vận tải, sau các khoản đầu tư trước đó vào năng lượng tái tạo do Verdant Energy thực hiện. ﻿

Khoản đầu tư vào ALSC cũng là thương vụ thứ ba của EMIF II với kế hoạch phân bổ 50% vốn vào Nam Á và Đông Nam Á.

ALSC hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, xử lý khoảng 250.000 tấn hàng mỗi năm. Công ty là đối tác quan trọng của nhiều hãng bay quốc tế như Korean Air, Emirates và Cathay Pacific, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Tại lễ ký kết, ông Jens Thomassen – Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital cho biết sẽ hỗ trợ ALSC trong nâng cao hiệu quả vận hành, ứng dụng công nghệ tự động hóa, cải thiện dịch vụ và triển khai các sáng kiến ESG.

Ngoài ra, ông Don Lam – Tổng Giám đốc VinaCapital – cho rằng việc đầu tư vào hạ tầng logistics là yếu tố cốt lõi để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Sự hợp tác này cũng mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa VinaCapital và A.P. Moller Capital, đồng thời giúp ALSC có thêm nguồn lực để phát triển.

Thỏa thuận hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết và chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý III/2025.

Nhiều tập đoàn tư nhân lớn đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ hàng không﻿

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ lượng hành khách và hàng hóa tăng đều qua từng năm, hàng loạt tập đoàn tư nhân lớn đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ hàng không, góp phần định hình diện mạo mới cho ngành này.

Sun Group được chấp thuận đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gần 22.000 tỷ đồng, đề xuất xây dựng sân bay Vân Phong, Phan Thiết và ra mắt hãng bay Sun PhuQuoc Airways vốn 2.500 tỷ đồng.



T&T Group cùng Capital A (AirAsia) đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không – đô thị sân bay tại Quảng Trị; đồng thời đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị hơn 5.800 tỷ đồng, dự kiến khai thác từ 2026, và là cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines.



Vietjet khởi công Trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành trị giá 1.700 tỷ đồng.



Masterise Group cũng tham gia đầu tư gần 121.000 tỷ đồng xây dựng sân bay Gia Bình theo chuẩn 5 sao Skytrax.﻿