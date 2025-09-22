Quý ông Vbiz U50 vẫn độc thân, phong độ ngời ngời nhờ tập luyện thể thao, gây sốt khi đóng Mưa Đỏ

Dù đã bước sang tuổi 45, Hứa Vĩ Văn vẫn luôn được khen ngợi bởi phong độ nam thần cùng vóc dáng săn chắc, lịch lãm. Ít ai biết rằng, để duy trì diện mạo trẻ trung và thể lực bền bỉ, nam diễn viên đã kiên trì theo đuổi thói quen tập luyện thể thao nhiều năm qua.

Hứa Vĩ Văn phong thái ngời ngời khi ra mắt phim Mưa Đỏ - siêu phẩm điện ảnh cực hot thời gian qua

Thói quen tập luyện đều đặn

Trong cuộc sống thường ngày, Hứa Vĩ Văn dành từ 3-4 buổi/tuần để đến phòng gym. Mỗi buổi kéo dài khoảng 60 phút, bao gồm khởi động, các bài tập tạ, cardio và giãn cơ. Anh cũng đặc biệt chú trọng khâu thả lỏng sau khi tập để cơ thể hồi phục, hạn chế chấn thương.

Ngoài gym, nam diễn viên còn yêu thích những trung tâm thể thao tích hợp nhiều tiện ích như bơi lội, spa, xông hơi, massage… giúp cơ thể vừa được vận động vừa được thư giãn, nạp lại năng lượng.

Hứa Vĩ Văn yêu thích bơi lội, nhiều năm vẫn giữ phong độ nam thần màn ảnh, body săn chắc khiến netizen ngưỡng mộ

Kỷ luật trong ăn uống và sinh hoạt

Để hỗ trợ tập luyện, Hứa Vĩ Văn duy trì chế độ ăn uống khoa học, chia nhỏ bữa trong ngày để đảm bảo đủ chất, đồng thời hạn chế ăn tối muộn. Anh cũng tránh xa các thói quen xấu như rượu bia, thuốc lá - vốn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vóc dáng.

Tập như lính khi đóng "Mưa Đỏ"

Không chỉ duy trì thói quen thường ngày, khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ, Hứa Vĩ Văn còn phải rèn luyện như một người lính thực thụ. Để hóa thân thành bác sĩ quân y giữa chiến trường, anh thường xuyên chạy bộ, tập thể dục mỗi sáng nhằm có thể lực và hơi thở chân thực khi lên phim.

Có khi, trước cảnh quay trong trạm phẫu, nam diễn viên còn chạy ba vòng quanh Thành cổ Quảng Trị để cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tạo cảm giác chân thực nhất cho vai diễn. Việc này đòi hỏi sức chịu đựng và tinh thần thép, đặc biệt khi đoàn phim phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt suốt nhiều ngày đêm.

Giữ phong độ bền bỉ

Nhờ duy trì lối sống kỷ luật và tập luyện đều đặn, Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được phong độ ấn tượng ở tuổi ngoài 40. Anh không chỉ là "soái ca màn ảnh Việt" mà còn trở thành minh chứng sống cho việc: đàn ông, nếu biết chăm sóc bản thân bằng thể thao và rèn luyện, tuổi tác chỉ là con số.

Câu chuyện rèn luyện thể thao của Hứa Vĩ Văn là minh chứng rõ ràng rằng: tuổi tác không phải là rào cản, mà chính sự kỷ luật và quyết tâm mới giữ được phong độ. Đàn ông ở độ tuổi trung niên nên duy trì thói quen vận động đều đặn, dù là gym, bơi lội, chạy bộ hay các môn thể thao yêu thích. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật, tập luyện còn giúp tinh thần minh mẫn, ngoại hình trẻ trung và khí chất thêm cuốn hút - giống như cách Hứa Vĩ Văn vẫn đang làm ở tuổi ngoài 40.