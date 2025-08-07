Quỹ thành viên của VinaCapital muốn ‘gom’ 850.000 cổ phiếu Nhà Khang Điền

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) vừa có các văn bản thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE).

Theo đó, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 850.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025.

Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ 616.410 cổ phiếu lên gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0549% lên 0,1307% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch sáng ngày 7/8/2025 là 29.250 đồng/cổ phiếu, ước tính Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital sẽ phải chi khoảng gần 25 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Huỳnh Chí Tâm- Người phụ trách Quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin của Nhà Khang Điền đã đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 7/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm đang sở hữu 358.400 cổ phiếu KDH, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,032% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 298.400 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,027%.

Trong một diễn biến khác, mới đây Nhà Khang Điền vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông.

Theo đó, vốn điều lệ của Bất động sản Phúc Thông được tăng từ 20 tỷ đồng lên mức 500 tỷ đồng, trong đó Nhà Khang Điền góp thêm 475,2 tỷ đồng.

Tổng số vốn của Nhà Khang Điền sau khi góp thêm là 495 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ của Bất động sản Phúc Thông.

Được biết, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông được thành lập theo Nghị quyết số 21.2024/NQ-HĐQT ngày 4/7/2024 của Nhà Khang Điền, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê.