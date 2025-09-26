Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quỹ thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Limited vừa đăng ký bán ra gần 9,3 triệu cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Cụ thể, quỹ thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Limited vừa đăng ký bán ra gần 9,3 triệu cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2025 đến ngày 29/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, Vietnam Investment Limited sẽ giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 13,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 1,189% xuống còn 0,361% vốn tại Nhà Khang Điền.

Quỹ thành viên của VinaCapital muốn ‘xả hàng’ hơn 9 triệu cổ phiếu KDH- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 25/9/2025 là 33.700 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ thuộc VinaCapital sẽ thu về khoảng hơn 313,2 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025, quỹ thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua không thành công 850.000 cổ phiếu đã đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, quỹ này vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0,0549% vốn tại Nhà Khang Điền, tương đương sở hữu 616.410 cổ phiếu KDH.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần hơn 1.759,2 tỷ đồng, tăng 79,8% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 314,9 tỷ đồng, giảm 8,5%.

Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 31,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 496,8 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 31.254,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 23.007,4 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 11.546,2 tỷ đồng, tăng gần 242 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 9.142,4 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

