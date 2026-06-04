Quỹ vàng khổng lồ "xả hàng" phiên thứ 5 liên tiếp

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,14 tấn vàng trong phiên 3/6, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.027 tấn. Đáng chú ý, đây đã là phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp của quỹ này.

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới vẫn đang loay hoay trong vùng giá 4.400 USD – 4.500 USD/ounce. Đóng cửa phiên 3/6, giá vàng giảm 1,2% trước khi hồi phục 0,7% lên vùng 4.464 USD/ounce trong phiên sáng 4/6.

Ngược chiều SPDR, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý trở lại mua ròng nhẹ 30 kg bạc ngày 3/6 sau chuỗi “xả” 140 tấn trong 3 phiên liền trước. Cùng ngày, giá bạc giao ngay trên sàn COMEX (Mỹ) sụt mạnh 3% về dưới mốc 73 USD/oz.

Nguyên nhân khiến vàng và bạc cùng chịu áp lực điều chỉnh trong ngày thứ Tư đến từ diễn biến bất lợi của thị trường năng lượng và lãi suất. Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi lực lượng Mỹ và Iran đấu súng, trong khi các cuộc đàm phán liên quan đến việc mở lại eo biển vẫn đình trệ. Giá dầu WTI chốt ở mức 96,02 USD/thùng, còn Brent ở mức 97,81 USD/thùng. Giới phân tích cảnh báo khoảng 11–14 triệu thùng dầu/ngày có thể gặp rủi ro nếu tuyến đường thủy này tiếp tục bị đóng cửa.

Về lý thuyết, rủi ro địa chính trị thường hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng và bạc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, tác động tổng thể lại nghiêng về tiêu cực. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát năng lượng, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn.

Đây đều là những yếu tố gây sức ép lên các kim loại quý không sinh lãi như vàng và bạc. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán suy yếu và biến động gia tăng ở các lĩnh vực nhạy cảm với vận tải biển cũng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.