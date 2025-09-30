Quyết đạt tăng trưởng GDP trên 5%, nước láng giềng Việt Nam tung gói trợ giá tiêu dùng 2 tỷ USD để dân tiêu tiền thay vì gửi ngân hàng

Indonesia sẽ tung gói kích thích trị giá 2 tỷ USD nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng trong mùa lễ Giáng sinh, Bộ trưởng Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Với hơn 280 triệu dân, Indonesia là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang chịu áp lực do sức mua suy yếu và thị trường việc làm trầm lắng. Điều này đe dọa mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định quanh mức 5%.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times (FT), Bộ trưởng Airlangga Hartarto cho biết chính phủ sẽ tung ra ưu đãi giảm giá cho vận tải, thực phẩm, hàng bán lẻ và miễn thuế vé máy bay. Chương trình này tiếp nối gói kích thích 4,5 tỷ USD được công bố từ cuối năm 2024. “Mục tiêu kích thích cho mùa Giáng sinh là khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một tháng. Chúng tôi muốn thúc đẩy người dân chi tiêu, thay vì để tiền trong ngân hàng”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh gói hỗ trợ này nhằm trấn an giới đầu tư vốn lo ngại do căng thẳng thương mại với Mỹ. “Chính phủ muốn gửi tín hiệu chắc chắn rằng chúng tôi quyết tâm duy trì sức chống chịu của thị trường nội địa”, ông Airlangga nói thêm.

Song song, Jakarta đang mở rộng thanh khoản hệ thống ngân hàng để khuyến khích tăng trưởng tín dụng – vốn đang ở mức thấp nhất 3 năm. Tháng này, Bộ Tài chính cho biết sẽ giải ngân 200 nghìn tỷ rupiah (12 tỷ USD) từ dự trữ quốc gia cho các ngân hàng quốc doanh. Ông Airlangga cho rằng động thái này sẽ giúp hạ lãi suất và thúc đẩy cho vay.

Kinh tế Indonesia hiện đối mặt với nhiều thách thức. Tiêu dùng suy giảm, tầng lớp trung lưu thu hẹp và việc làm chất lượng cao khan hiếm. Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là niken – nguyên liệu quan trọng sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Tuy nhiên, ngành này chưa tạo ra đủ việc làm, trong khi ngành sản xuất – vốn có năng suất cao hơn – lại thất thế so với Việt Nam và Malaysia, khiến hàng nghìn lao động mất việc.

Dù số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng duy trì gần 5% trong thập kỷ qua (trừ giai đoạn dịch bệnh). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Indonesia chỉ đạt 4,7% năm nay. Ngược lại, chính phủ đặt mục tiêu 5,2%. “Chìa khóa sẽ nằm ở sức mua trong nước và chi tiêu công”, Bộ trưởng Airlangga nói.

Tổng thống Prabowo đặt tham vọng đưa tăng trưởng GDP hàng năm lên 8% trong nhiệm kỳ, với trọng tâm là các chương trình phúc lợi xã hội. Theo ông Airlangga, loạt hiệp định thương mại gần đây sẽ tạo động lực đầu tư và việc làm.

Tháng này, Indonesia đã ký thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) sau gần 10 năm đàm phán. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Jakarta, với kim ngạch khoảng 30 tỷ USD năm ngoái. “Thỏa thuận này tạo động lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng thương mại song phương có thể tăng gấp 2,5 lần trong 5 năm tới”, ông Airlangga nhận định.

Indonesia cũng trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký hiệp định thương mại với Canada. Trong quan hệ với Mỹ, Jakarta đã đàm phán được mức thuế 19% thay vì 32% như ban đầu. Hai bên đang đàm phán về khả năng miễn thuế với các mặt hàng như dầu cọ, cà phê và cao su.

Trước sức ép từ thuế quan Mỹ, Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm thị trường thay thế và đẩy mạnh hội nhập kinh tế. Jakarta kỳ vọng hoàn tất hiệp định thương mại với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong năm nay. Indonesia cũng đã gia nhập BRICS vào tháng 1 và đang trong tiến trình tham gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

