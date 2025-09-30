Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết đạt tăng trưởng GDP trên 5%, nước láng giềng Việt Nam tung gói trợ giá tiêu dùng 2 tỷ USD để dân tiêu tiền thay vì gửi ngân hàng

30-09-2025 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Gói kích thích 2 tỷ USD trong 1 tháng được kỳ vọng tạo động lực cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á vốn đang chịu áp lực vì sức mua yếu và thị trường việc làm trầm lắng.

Quyết đạt tăng trưởng GDP trên 5%, nước láng giềng Việt Nam tung gói trợ giá tiêu dùng 2 tỷ USD để dân tiêu tiền thay vì gửi ngân hàng- Ảnh 1.

Indonesia sẽ tung gói kích thích trị giá 2 tỷ USD nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng trong mùa lễ Giáng sinh, Bộ trưởng Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Với hơn 280 triệu dân, Indonesia là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang chịu áp lực do sức mua suy yếu và thị trường việc làm trầm lắng. Điều này đe dọa mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định quanh mức 5%.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times (FT), Bộ trưởng Airlangga Hartarto cho biết chính phủ sẽ tung ra ưu đãi giảm giá cho vận tải, thực phẩm, hàng bán lẻ và miễn thuế vé máy bay. Chương trình này tiếp nối gói kích thích 4,5 tỷ USD được công bố từ cuối năm 2024. “Mục tiêu kích thích cho mùa Giáng sinh là khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một tháng. Chúng tôi muốn thúc đẩy người dân chi tiêu, thay vì để tiền trong ngân hàng”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh gói hỗ trợ này nhằm trấn an giới đầu tư vốn lo ngại do căng thẳng thương mại với Mỹ. “Chính phủ muốn gửi tín hiệu chắc chắn rằng chúng tôi quyết tâm duy trì sức chống chịu của thị trường nội địa”, ông Airlangga nói thêm.

Song song, Jakarta đang mở rộng thanh khoản hệ thống ngân hàng để khuyến khích tăng trưởng tín dụng – vốn đang ở mức thấp nhất 3 năm. Tháng này, Bộ Tài chính cho biết sẽ giải ngân 200 nghìn tỷ rupiah (12 tỷ USD) từ dự trữ quốc gia cho các ngân hàng quốc doanh. Ông Airlangga cho rằng động thái này sẽ giúp hạ lãi suất và thúc đẩy cho vay.

Kinh tế Indonesia hiện đối mặt với nhiều thách thức. Tiêu dùng suy giảm, tầng lớp trung lưu thu hẹp và việc làm chất lượng cao khan hiếm. Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là niken – nguyên liệu quan trọng sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Tuy nhiên, ngành này chưa tạo ra đủ việc làm, trong khi ngành sản xuất – vốn có năng suất cao hơn – lại thất thế so với Việt Nam và Malaysia, khiến hàng nghìn lao động mất việc.

Dù số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng duy trì gần 5% trong thập kỷ qua (trừ giai đoạn dịch bệnh). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Indonesia chỉ đạt 4,7% năm nay. Ngược lại, chính phủ đặt mục tiêu 5,2%. “Chìa khóa sẽ nằm ở sức mua trong nước và chi tiêu công”, Bộ trưởng Airlangga nói.

Tổng thống Prabowo đặt tham vọng đưa tăng trưởng GDP hàng năm lên 8% trong nhiệm kỳ, với trọng tâm là các chương trình phúc lợi xã hội. Theo ông Airlangga, loạt hiệp định thương mại gần đây sẽ tạo động lực đầu tư và việc làm.

Tháng này, Indonesia đã ký thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) sau gần 10 năm đàm phán. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Jakarta, với kim ngạch khoảng 30 tỷ USD năm ngoái. “Thỏa thuận này tạo động lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng thương mại song phương có thể tăng gấp 2,5 lần trong 5 năm tới”, ông Airlangga nhận định.

Indonesia cũng trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký hiệp định thương mại với Canada. Trong quan hệ với Mỹ, Jakarta đã đàm phán được mức thuế 19% thay vì 32% như ban đầu. Hai bên đang đàm phán về khả năng miễn thuế với các mặt hàng như dầu cọ, cà phê và cao su.

Trước sức ép từ thuế quan Mỹ, Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm thị trường thay thế và đẩy mạnh hội nhập kinh tế. Jakarta kỳ vọng hoàn tất hiệp định thương mại với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong năm nay. Indonesia cũng đã gia nhập BRICS vào tháng 1 và đang trong tiến trình tham gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tham khảo: FT﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nhóm các quốc gia ‘âm thầm’ thành lập hệ thống ngân hàng nhằm ‘bẻ gãy’ sự thống trị của phương Tây: Hào phóng cho vay với điều kiện dễ dàng, thách thức các tổ chức lớn như WB hay IMF

Một nhóm các quốc gia ‘âm thầm’ thành lập hệ thống ngân hàng nhằm ‘bẻ gãy’ sự thống trị của phương Tây: Hào phóng cho vay với điều kiện dễ dàng, thách thức các tổ chức lớn như WB hay IMF Nổi bật

Buồn của 'thủ phủ dầu mỏ' châu Âu: Lao đao vì một cú sốc từ hơn 10 năm trước, trên 18.000 việc làm biến mất, nhân tài lũ lượt xuất ngoại

Buồn của 'thủ phủ dầu mỏ' châu Âu: Lao đao vì một cú sốc từ hơn 10 năm trước, trên 18.000 việc làm biến mất, nhân tài lũ lượt xuất ngoại Nổi bật

Lốc xoáy có thể san phẳng một vùng rộng lớn, làm biến dạng địa hình quét qua: Con người cần làm gì để sống sót!

Lốc xoáy có thể san phẳng một vùng rộng lớn, làm biến dạng địa hình quét qua: Con người cần làm gì để sống sót!

13:58 , 30/09/2025
Một doanh nghiệp phá sản với khoản nợ 50 tỷ USD làm chấn động thị trường nợ tư nhân Mỹ

Một doanh nghiệp phá sản với khoản nợ 50 tỷ USD làm chấn động thị trường nợ tư nhân Mỹ

13:40 , 30/09/2025
Người Mỹ giàu nhất mọi thời đại nhờ tích trữ 45% tài sản vào chứng khoán, chuyên gia cảnh báo rủi ro thị trường điều chỉnh

Người Mỹ giàu nhất mọi thời đại nhờ tích trữ 45% tài sản vào chứng khoán, chuyên gia cảnh báo rủi ro thị trường điều chỉnh

13:11 , 30/09/2025
Thương vụ lịch sử: GE Vernova mua loại thép "chưa từng có trên thế giới" để lắp đặt 674 tuabin gió

Thương vụ lịch sử: GE Vernova mua loại thép "chưa từng có trên thế giới" để lắp đặt 674 tuabin gió

11:01 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên