Quyết định đúng của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang tạm dừng

Hai tập 103 và 104 của 2 Ngày 1 Đêm ghi hình tại Đồng Tháp đánh dấu chặng đầu tiên chương trình lên sóng khi không có Trường Giang sau thông báo tạm dừng tham gia. Thay vào đó, sự xuất hiện của các khách mời CongB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều mang đến màu sắc mới cho hành trình. Tập 103 đã vượt mốc 10 triệu lượt xem, đây là mức xem cao nhất của mùa 5. Với tập 104, chỉ sau 4 ngày lên sóng đã ghi nhận 5,6 triệu lượt xem. Chính vì vậy, hiệu ứng khán giả dành cho chương trình trong giai đoạn này cũng trở thành điều được quan tâm.

Mới đây, theo bảng xếp hạng chương trình thực tế dẫn đầu tương tác tuần do Kompa công bố trong giai đoạn 5/10 - 11/10/2026, 2 Ngày 1 Đêm đã có màn lội ngược dòng giữ vị trí số 1 với hơn 2,74 triệu lượt tương tác. Trong khi đó, Running Man Vietnam 2026 đứng thứ 3 với khoảng 536.000 lượt tương tác. Đây là tuần thứ hai liên tiếp 2 Ngày 1 Đêm vượt qua Running Man Vietnam trên bảng xếp hạng này.

2 ngày 1 đêm vươn lên dẫn đầu show truyền hình có nhiều tương tác trong tuần

Không chỉ vậy, sức hút của các thành viên cũng là điểm đáng chú ý. HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục là những gương mặt tạo được sự quan tâm trong các chương trình thực tế. Điều này cho thấy 2 Ngày 1 Đêm vẫn sở hữu những nhân tố đủ sức giữ chân khán giả, ngay cả khi thiếu vắng một thành viên kỳ cựu như Trường Giang.

Nhìn vào những con số trên, có thể thấy việc chương trình tiếp tục duy trì sức nóng sau sự thay đổi về đội hình là tín hiệu tích cực. Dàn khách mời trẻ trung, có màu sắc riêng cùng những tình huống hài hước trong hành trình tại Đồng Tháp góp phần tạo nên không khí mới mẻ. Việc kéo dài thời lượng ở một số tập cũng tạo thêm không gian để các thành viên tương tác, khai thác tình huống và mang đến nhiều nội dung giải trí hơn cho người xem.

HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm cũng góp mặt trong top 3 cùng với Trấn Thành

Dĩ nhiên, bảng xếp hạng tương tác không phải thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng hay sức hút lâu dài của một chương trình. Tuy nhiên, kết quả hiện tại phần nào cho thấy 2 Ngày 1 Đêm chưa chịu ảnh hưởng quá lớn sau khi Trường Giang tạm dừng tham gia. Liệu chương trình có tiếp tục duy trì phong độ trong những tập tiếp theo hay không vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng ít nhất, những con số tuần qua cho thấy sức hút của 2 Ngày 1 Đêm không chỉ phụ thuộc vào riêng Trường Giang, mà còn đến từ sự kết hợp của cả tập thể.

2 tập vừa qua của 2 ngày 1 đêm mang về lượng view khủng

3 khách mời của tập này gồm CongB, Pháp Kiều và Cody Nam Võ cũng được khen

Trường Giang tạm rời 2 ngày 1 đêm

Khoảng hơn 1 tháng qua, Trường Giang vướng tranh luận trên mạng xã hội sau khi một số đoạn clip và phát ngôn cũ bị đào lại. Những nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về nam nghệ sĩ. Dù các đoạn clip đã xuất hiện từ nhiều năm trước, câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Trên mạng xã hội, tên Trường Giang thỉnh thoảng tiếp tục được nhắc lại trong các cuộc thảo luận xoay quanh những phát ngôn và cách ứng xử của anh trong quá khứ.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng so với giai đoạn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Việc anh hạn chế xuất hiện cùng lúc với những tranh luận xoay quanh loạt phát ngôn cũ càng khiến tình hình của nam nghệ sĩ được khán giả chú ý. Dù Trường Giang đã lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng tranh cãi liên quan đến nam MC vẫn còn rầm rộ.

Hiện tại, 2 ngày 1 đêm có dàn cast 5 thành viên

Trước đó, Trường Giang cho biết anh muốn dành thời gian để "lắng lại và học hỏi thêm". Thông tin này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi Trường Giang là gương mặt gắn bó lâu năm với chương trình, thường đảm nhận vai trò kết nối các thành viên và tạo nên màu sắc riêng trong những thử thách.

Ở chiều ngược lại, không ít người xem tò mò về cách vận hành của chương trình khi thiếu đi một nhân tố quen thuộc. Dàn cast còn lại gồm Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI tiếp tục đảm nhận hành trình trải nghiệm, tạo ra những tương tác mới mà khán giả có thể theo dõi và so sánh với các mùa trước.

Trước đó, Trường Giang đã gắn bó suốt 5 mùa của 2 ngày 1 đêm

Ảnh: 2 Ngày 1 đêm