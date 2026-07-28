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Quyết định khởi tố Phạm Công Thành SN 1989 liên quan tài sản 6,255 tỷ đồng

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố 2 bị can về hành “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 27/7/2026 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Xuân Tuyển (sinh năm 1977 ở thôn Yên Vệ, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Công Thành (sinh năm 1989, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than do Doanh nghiệp tư nhân vận tải Sơn Linh, có địa chỉ phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình quản lý có phương tiện ô tô tải dừng đỗ, trên thùng xe ô tô chứa đầy vật liệu thô dạng đá, quặng có nhiều kích thước khác nhau, bên trên được phủ bạt.

Công bố Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Phạm Công Thành - Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình làm việc, xác định Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau thuê công cụ, thiết bị chuyên dụng để khai thác khoáng sản quặng Antimon trái phép, sau đó thuê ô tô tải vận chuyển đến Mỏ đá núi Dóng Than ở phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình tập kết và tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã khai thác được tổng số 956.463 kg khoáng sản quặng Antimon và khoáng sản chứa Antimon với tổng giá trị hơn 6,255 tỷ đồng.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

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