Quyết không bỏ lỡ xu hướng, hai 'ông lớn' ngành bán dẫn NVIDIA và ADI bắt tay tham gia vào thị trường dự báo sẽ đạt 5.000 tỷ USD vào 2030

Nghiên cứu hồi tháng 5 của Morgan Stanley ước tính thị trường robot hình người có thể đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2050, với hơn một tỷ máy móc hoạt động. Theo ngân hàng này, 90% trong số chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại, chủ yếu cho mục đích công nghiệp và thương mại.﻿

Trải qua hàng thập kỷ thách thức, các mô hình nền tảng cho robot đã tạo ra những robot hình người giàu khả năng nhận thức, có thể thao tác khéo léo ở tốc độ con người. Nhưng bước đột phá lớn chính là ở khả năng lập luận: tích hợp nhiều đầu vào đa phương thức để lập kế hoạch, thích ứng và hành động theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, Analog Devices (ADI), cùng với sự ra mắt nền tảng Jetson Thor của NVIDIA, đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của robot hình người và robot di động tự hành (AMR – autonomous mobile robot).

﻿"Đây là lần đầu tiên robot có thể hiểu các nhiệm vụ phức tạp. ADI mang đến nền tảng vật lý chính xác, khi kết hợp với khả năng lập luận của Jetson Thor của NVIDIA, có thể phản hồi với các yếu tố vật lý thực tế theo thời gian thực. Chúng tôi đang cùng nhau đưa robot hình người từ giai đoạn mô phỏng đến triển khai vận hành", ông Paul Golding, Phó Chủ tịch Edge AI, ADI đánh giá.

Theo đó, bằng cách kết hợp công nghệ cảm biến biên, điều khiển chuyển động chính xác, độ ổn định nguồn và kết nối xác định của ADI với khả năng tính toán của nền tảng Jetson Thor, cầu nối cảm biến Holoscan và nền tảng Isaac Sim, ADI mở đường để nhân rộng quy mô robot có khả năng lập luận, từ mô phỏng đến triển khai thực tiễn.﻿

﻿ADI sẽ tích hợp các mô hình nền tảng cho robot vào bộ công cụ phát triển của hãng, thu hẹp khoảng cách Sim2Real để phần cứng của ADI hoạt động trong Isaac Sim của NVIDIA giống như trong thế giới thực.

Mục tiêu là xây dựng nội dung robot có độ chính xác vật lý cao nhất, cho phép các nhóm thử nghiệm với tốc độ mô phỏng và sau đó dễ dàng mở rộng sang hệ thống thực tế với phần cứng ADI và nền tảng Jetson Thor của NVIDIA.



Trí tuệ vật lý hợp nhất cảm biến, truyền động và học chính sách cùng lập luận để robot có thể thực hiện các tác vụ công nghiệp chính xác. Điều này đòi hỏi cảm biến biên độ trung thực cao, nguồn năng lượng hiệu quả và an toàn, kết nối xác định với bộ xử lý trung tâm, và một bản sao kỹ thuật số (digital twin) để khép kín vòng lặp Sim2Real.



“Với Jetson Thor của NVIDIA như bộ não và hệ thống cảm biến trung thực cao, độ chính xác chuỗi tín hiệu và kết nối xác định của ADI như hệ thần kinh, chúng tôi có thể đưa robot từ môi trường mô phỏng Isaac Sim của NVIDIA sang hoạt động thực tế tại nhà máy với độ chính xác vật lý nhanh hơn", ông Paul Golding, Phó Chủ tịch mảng Edge AI, ADI chia sẻ.﻿

Robot, AI và tương lai ngành sản xuất thông minh của Việt Nam

Theo đánh giá của ADI, nhu cầu đối với robot hình người trong các lĩnh vực hậu cần, nông nghiệp và phẫu thuật sẽ ngày càng tăng. Các ứng dụng tiên phong bao gồm thao tác khéo léo với cụm dây cáp trong trung tâm dữ liệu và sản xuất ô tô — những tác vụ đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng lặp lại.

Đối với Việt Nam, ADI nhận định, khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, việc tích hợp robot và AI vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện đang phát triển mạnh mẽ, mở ra một cơ hội chiến lược.

"Với nền tảng Jetson Thor của NVIDIA cùng hệ sinh thái phần cứng tiên tiến của ADI, Việt Nam có thể củng cố vị thế của mình và trở thành trung tâm sản xuất thông minh và bền vững tại khu vực Đông Nam Á", đại diện ADI cho hay.