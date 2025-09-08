Quyết phi đô la hoá, quốc gia chủ chốt BRICS gom vàng 10 tháng liên tiếp, lập kỷ lục 7,64% dự trữ ngoại hối

Trong tháng 8, ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục chuỗi gom vàng tháng thứ 10 liên tiếp. Không riêng Trung Quốc, các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng liên tục mua vàng, đẩy giá kim loại quý này lên mức kỷ lục.

Trung Quốc – quốc gia chủ chốt của khối BRICS - hiện đang tìm cách đa dạng hoá dự trữ. Quốc gia này lo ngại rủi ro địa chính trị leo thang đồng thời nghi ngờ tính ổn định dài hạn của các tài sản gắn với đồng USD.

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc cho biết lượng vàng dự trữ đã tăng lên 74,02 triệu ounce cuối tháng 8, tăng thêm 60.000 ounce so với tháng 7. Diễn biến này góp phần đẩy giá vàng tương lai trên sàn Comex lên 3.639,8 USD/ounce vào hôm Chủ nhật, tăng 37,9% so với đầu năm.

So với tháng trước, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng thêm 9,9 tỷ USD, đạt 253,8 tỷ USD trong tháng 8. Tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối quốc gia nhích thêm 0,23 điểm phần trăm, lên mức kỷ lục 7,64%.

Chiến lược gia vĩ mô Tavi Costa tại Crescat Capital viết trên LinkedIn tuần trước: “Lần đầu tiên kể từ sau năm 1996, các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ nhiều vàng hơn trái phiếu kho bạc Mỹ”. Ông gọi sự dịch chuyển này là “khởi đầu của một trong những đợt tái cân bằng toàn cầu lớn nhất trong lịch sử gần đây”.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng chính thức toàn cầu tăng thêm 166 tấn trong quý 2. Lượng mua hàng năm đã vượt 1.000 tấn trong 3 năm liên tiếp kể từ 2022. Một khảo sát tháng 6 của WGC cho thấy 95% ngân hàng trung ương dự báo dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Tỷ lệ này đạt mức cao nhất kể từ khi khảo sát thường niên bắt đầu năm 2019.

WGC cũng cho biết nhu cầu vàng toàn cầu, bao gồm cả đầu tư không qua sàn, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 1.249 tấn trong quý 2/2025. Tính theo giá trị, tổng nhu cầu tăng vọt 45% lên 132 tỷ USD.

Ngân hàng Trung ương châu Âu trong báo cáo tháng 6 cho biết vàng đã vượt qua đồng euro để trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai thế giới. Xu hướng này tăng tốc từ sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine, khiến gần một nửa dự trữ ngoại hối của Moscow bị phương Tây đóng băng. Động thái đó không chỉ gây chấn động kinh tế Nga mà còn làm lộ rõ sự mong manh của việc nắm giữ USD.

Kể từ đó, nhiều ngân hàng trung ương đã đánh giá lại mức độ an toàn của dự trữ, coi vàng là “đồng tiền tối thượng” và là kênh trú ẩn an toàn.

Theo Goldman Sachs, lượng vàng các ngân hàng trung ương mua vào đã tăng gấp 5 lần kể từ khi chiến sự bắt đầu. Nhu cầu từ các chính phủ dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới, tiếp tục tạo lực đẩy cho giá vàng.

Chuyên gia vĩ mô Wang Qing tại Golden Credit Rating cho biết dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đang ở mức “khá dồi dào” và sẽ duy trì ổn định. Trong đó, việc mua vàng đều đặn giúp củng cố uy tín của đồng nhân dân tệ và tạo điều kiện cho quá trình quốc tế hóa một cách “thận trọng” của đồng tiền này.

Ông cho biết đến cuối tháng 8, vàng vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn mức bình quân toàn cầu khoảng 15% trong cơ cấu dự trữ chính thức của Trung Quốc.

“Để tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế, Trung Quốc cần tiếp tục tích lũy vàng và giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Kho dự trữ an toàn này sẽ giúp duy trì tỷ giá nhân dân tệ ở mức ‘hợp lý và cân bằng’”, ông Wang nói.

Theo SCMP