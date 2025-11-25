Ra mắt “Getfly Circle” – Chìa khóa sinh tồn cho doanh nghiệp SMEs

Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn sống còn bằng cách sở hữu tài sản dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng 360° vững chắc để tối ưu vận hành và bứt tốc phát triển trong tương lai.

Getfly CRM - Ngọn hải đăng sinh tồn cho hành trình "sống còn" của SMEs

Trên thực tế, mặc dù chi hàng tỷ đồng cho marketing, phần lớn SMEs Việt Nam vẫn đang vận hành trên một "ảo ảnh sở hữu". Sự thật là doanh nghiệp đang đứng trước hai mối đe dọa trực tiếp đến tài sản khách hàng, đẩy họ vào thế bị động và dễ tổn thương.

Sự lệ thuộc độc hại vào nền tảng thứ ba

Doanh nghiệp đang đặt cược sinh mệnh của mình vào các nền tảng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đây là nơi bạn chỉ có quyền truy cập, không có quyền kiểm soát.

Bất kỳ thay đổi thuật toán hay chính sách quyền riêng tư nào (ví dụ: các cập nhật bảo mật gắt gao) đều có thể ngay lập tức cắt đứt đường dây liên lạc với tệp khách hàng tiềm năng.

Nguy hiểm hơn, khi tài khoản bị khóa đột ngột, không chỉ chiến dịch bị gián đoạn mà toàn bộ lịch sử tương tác và dữ liệu quý giá bạn đã dày công xây dựng có thể biến mất chỉ sau một đêm.

Dữ liệu khách hàng bị "chiếm giữ" bởi nhân viên cá nhân

Bên trong nội bộ, nguy cơ thất thoát dữ liệu không hề nhỏ.

Khi dữ liệu khách hàng tiềm năng, lịch sử giao dịch và ghi chú chăm sóc được lưu trên các công cụ cá nhân như mạng xã hội, Excel trong máy tính riêng hoặc email cá nhân, doanh nghiệp đang vô tình trao "chiếc chìa khóa kinh doanh" vào tay nhân viên.

Khi nhân sự chủ chốt nghỉ việc, họ không chỉ rời đi mà còn có thể mang theo tệp khách hàng và tệp đó rất dễ trở thành tài sản của đối thủ.

Sự đứt gãy này khiến quy trình bàn giao tê liệt, trải nghiệm khách hàng giảm sút và buộc doanh nghiệp tốn chi phí gấp đôi để xây dựng lại mối quan hệ.

Để giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng mất dữ liệu và chấm dứt sự phụ thuộc nguy hiểm này, Getfly Circle được định vị là Hệ thống Quản lý chủ quyền số. Giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi tức thì từ trạng thái phụ thuộc sang tự chủ, kiểm soát tuyệt đối và tăng trưởng bền vững.

Hệ thống Getfly Circle tập trung giải quyết hai nhu cầu cốt lõi của SMEs:

Quy tụ dữ liệu về một điểm chủ quyền: Getfly Circle tổng hợp toàn bộ dữ liệu khách hàng từ mọi kênh tương tác (online, offline và các điểm chạm nội bộ) vào một nền tảng duy nhất, bảo mật tuyệt đối.

Dữ liệu này do doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn, đảm bảo không bị khóa, thất thoát hay chịu sự chi phối từ bên thứ ba hoặc cá nhân.

Vòng nuôi dưỡng khép kín: Getfly Circle kiến tạo vòng chăm sóc khách hàng trước trong và sau bán hoàn toàn khép kín và tự động.

Hệ thống liên kết chặt chẽ giữa Marketing – Sales – CSKH, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru và đưa ra quyết định kinh doanh đột phá dựa trên góc nhìn 360° toàn diện về khách hàng.

Tầm nhìn chiến lược: CRM phải là công cụ sinh tồn

Nhận định về tầm quan trọng của sự ra mắt này, ông Nguyễn Huy Hoàng, CEO Founder Getfly CRM, đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của công ty: "Chúng tôi tin rằng, cuộc khủng hoảng mất dữ liệu hiện nay không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà là một phép thử sinh tử cho SMEs Việt Nam. Getfly Circle không chỉ là lời giải cho bài toán rủi ro hiện tại, mà còn là công cụ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội và bền vững cho doanh nghiệp trong dài hạn."

Ông Hoàng nhấn mạnh về định vị tương lai của CRM

"Tầm nhìn của Getfly trong 2-3 năm tới vô cùng rõ ràng: CRM sẽ không còn là công cụ tùy chọn, mà phải trở thành công cụ sinh tồn và tiêu chuẩn bắt buộc của mọi doanh nghiệp Việt Nam. Getfly Circle được thiết kế để dẫn đầu tiêu chuẩn này, đảm bảo doanh nghiệp làm chủ tuyệt đối tài sản dữ liệu, tạo nền móng vững chắc để vượt qua mọi biến cố thị trường và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định."

Getfly CRM trao giá trị để doanh nghiệp Việt vươn xa

Sự ra mắt của Getfly Circle là một tín hiệu rõ ràng: Thời đại của sự phụ thuộc đã kết thúc. SMEs Việt Nam cần phải lựa chọn: hoặc tiếp tục chấp nhận rủi ro mất khách hàng, hoặc giành lại chủ quyền dữ liệu và đảm bảo tương lai tăng trưởng.

Getfly Circle không chỉ là một phần mềm, mà là một chiến lược bảo vệ tài sản và một triết lý vận hành mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Đây là thời điểm để các nhà lãnh đạo SMEs hành động và củng cố nền móng kinh doanh của mình.

Đừng đánh cược tương lai doanh nghiệp của bạn!

Để tìm hiểu chi tiết về cách Getfly Circle giúp doanh nghiệp bạn làm chủ tuyệt đối dữ liệu khách hàng và tối ưu hóa vòng vận hành, vui lòng truy cập:

Website: https://getfly.vn/