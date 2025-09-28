Ra mắt Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ: “Vùng xanh cuối cùng” ven sông Sài Gòn

Vùng xanh hiếm hoi giữa lòng đô thị - Chuẩn sống mới của TP.HCM

Sở hữu tới 3 mặt giáp sông Sài Gòn cùng hệ sinh thái đa dạng, Khu đô thị Sinh thái Chánh Mỹ kiến tạo một môi trường sống xanh chuẩn mực. Điểm nhấn độc bản còn đến từ công viên ven sông, hồ điều hòa và bến thuyền – những mảnh ghép biến khu đô thị thành "khu nghỉ dưỡng trong lòng phố thị".

Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), nhà ở có tầm nhìn hướng thủy thường có giá trị cao hơn trung bình khoảng 48% so với các sản phẩm không có yếu tố thiên nhiên tương tự. Báo cáo từ Đại học Michigan (Mỹ) cũng chỉ ra rằng, sống gần không gian mặt nước giúp tăng chỉ số hạnh phúc, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần rõ rệt so với những khu vực khác. Các nhà khoa học lý giải, môi trường nước tác động tích cực đến tâm lý và cảm xúc, nhờ khả năng làm dịu tâm trí và cân bằng sinh học.

Ở Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giá trị sống còn đến từ trải nghiệm sống thú vị. Tại đây, cư dân được trải nghiệm "chạm mọi giác quan" giữa thiên nhiên trong lành tại con đường rừng trị liệu dài 8km; tận hưởng từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng bên những công viên ven sông, hồ điều hòa, bến thuyền thơ mộng; hay thưởng thức bức tranh sinh thái đầy sắc màu từ hơn 300 loài cây hoa thay nhau nở 4 mùa.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại TP.HCM và vùng phụ cận, quỹ đất ven sông ngày càng trở nên khan hiếm. Đây cũng là lý do các dự án đô thị sinh thái ven sông luôn được giới đầu tư quan tâm, không chỉ bởi không gian sống khác biệt mà còn nhờ giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Dự án nổi bật bởi vị trí đắc địa và hệ sinh thái đẳng cấp

Đại đô thị sinh thái - Thương mại - Nghỉ dưỡng mang giá trị đầu tư bền vững

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ được quy hoạch theo mô hình "Đại đô thị sinh thái – Thương mại – Nghỉ dưỡng" với quy mô 372ha, mật độ xây dựng chỉ 25%.

Không gian dự án được phát triển đồng bộ, từ biệt thự ven sông, nhà phố liền kề giàu tiềm năng thương mại, căn hộ hiện đại đến khu nhà ở xã hội An Sinh 2,7ha với gần 1.000 căn hộ dành cho người thu nhập trung bình. Khi hoàn thiện, khu đô thị này không chỉ tạo nên cộng đồng cư dân quy mô lớn mà còn hình thành một trung tâm thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng mới tại cửa ngõ kết nối TP.HCM và Bình Dương.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống, dự án còn mang giá trị thương mại lớn nhờ hạ tầng kết nối liên vùng. Từ vị trí HUD Chánh Mỹ. chỉ mất 10 phút để đến trung tâm Thủ Dầu Một và 40 phút kết nối TP.HCM thông qua Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn hay Vành đai 3, 4. Nhờ đó, dự án vừa đảm bảo tiện ích di chuyển, vừa giữ được môi trường sinh thái trong lành, vượng khí.

Vị trí kết nối thuận lợi của đự án

Khi hệ thống giao thông TP.HCM - Bình Dương (cũ) liên tục được mở rộng và nâng cấp, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - sinh thái mới, đáp ứng nhu cầu ở thực, khai thác cho thuê và đầu tư dài hạn.

Theo CBRE, mặt bằng giá sơ cấp tại TP.HCM quý II/2025 đã tăng khoảng 7% so với cùng kỳ, một phần nhờ các dự án hạ tầng liên vùng được triển khai đồng loạt. Điều đó cho thấy những dự án sinh thái như HUD Chánh Mỹ – nằm trên trục hạ tầng kết nối trực tiếp TP.HCM – có cơ sở để gia tăng giá trị trong trung và dài hạn.

Savills Việt Nam cũng từng nhấn mạnh, xu hướng sống xanh và phát triển bền vững đã trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh tại châu Á, giúp bất động sản duy trì giá trị và gia tăng sức hấp dẫn. Với lợi thế này, giới chuyên gia nhận định Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ chính là quỹ đất ven sông còn sót lại, mang giá trị khan hiếm cả về an cư lẫn đầu tư.

Phối cảnh biệt thự tại HUD Chánh Mỹ

Một điểm nhấn then chốt của HUD Chánh Mỹ là nền tảng pháp lý minh bạch. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó nhiều phân khu đã hoàn tất thủ tục giao đất và cấp sổ đỏ cho thấy tính pháp lý rõ ràng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Chủ đầu tư – Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, cam kết triển khai minh bạch, đảm bảo an toàn cho khách hàng và giá trị lâu dài cho dự án.

Nhà liền kề tại dự án HUD Chánh Mỹ

Với quy hoạch đồng bộ, lợi thế sinh thái và pháp lý vững chắc, khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản giá trị giữa lòng đô thị. Giới chuyên gia nhận định, đây sẽ là điểm đến chiến lược cho cả khách hàng mua ở lẫn nhà đầu tư tìm kiếm sự bền vững trong tương lai.

