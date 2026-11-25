Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực làm chủ công nghệ AI chuyên ngành của doanh nghiệp Việt Nam, đưa AI vào giải quyết những bài toán thiết thực về pháp luật, quản trị và hỗ trợ công vụ.

Lễ ra mắt có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính; Tổng Giám đốc Samsung SDS Việt Nam & APAC Gum Ki Ho; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành tại sự kiện thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và khích lệ đối với nỗ lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ AI của doanh nghiệp Việt Nam. Về phía CMC có ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn, công ty thành viên và đội ngũ phát triển sản phẩm.

Clex - Ứng dụng AI vào bài toán pháp lý và hỗ trợ công vụ

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng mở rộng, thường xuyên cập nhật, yêu cầu tra cứu, đối chiếu và áp dụng văn bản chính xác đang đặt ra áp lực lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp. Việc ứng dụng AI vào lĩnh vực pháp lý mở ra phương thức mới để khai thác tri thức pháp luật, hỗ trợ xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Clex được CMC nghiên cứu, phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn chuyên ngành pháp luật Việt Nam, được huấn luyện và tinh chỉnh trên kho tri thức gồm hơn 2 triệu văn bản pháp luật. Nền tảng có khả năng hiểu ngữ cảnh, suy luận pháp lý và dẫn chiếu nguồn để người dùng kiểm chứng, không chỉ dừng ở chức năng tra cứu, hỏi đáp thông thường.

Clex gồm hai dòng sản phẩm: Clex GOV dành cho cơ quan Nhà nước và Clex ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp. Với khối cơ quan công quyền, nền tảng hỗ trợ tra cứu, tổng hợp, soạn thảo, so sánh, rà soát mâu thuẫn, chồng chéo và thẩm định văn bản; đồng thời hỗ trợ cán bộ trong quá trình tham mưu, xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. Đối với doanh nghiệp, Clex tích hợp văn bản nội bộ, hỗ trợ tra cứu pháp luật, rà soát hợp đồng, theo dõi biến động chính sách, đánh giá tác động và nhận diện nghĩa vụ tuân thủ.

Tại sự kiện, các đại biểu đã được trải nghiệm những tính năng nổi bật của Clex. Thông qua các tình huống ứng dụng cụ thể, đội ngũ phát triển giới thiệu khả năng tra cứu, khai thác tri thức pháp luật, hỗ trợ xử lý và rà soát văn bản, cùng năng lực dẫn chiếu căn cứ pháp lý để người dùng kiểm chứng kết quả. Hoạt động demo giúp khách mời có cái nhìn trực quan hơn về cách AI có thể hỗ trợ công việc chuyên môn, từ cơ quan Nhà nước đến hoạt động quản trị và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao nỗ lực làm chủ công nghệ của CMC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh, các công việc pháp lý như tra cứu quy định, đối chiếu, rà soát văn bản và chuẩn bị hồ sơ là những nhiệm vụ cán bộ, công chức thực hiện hằng ngày. Việc ứng dụng AI sẽ giúp hỗ trợ xử lý các công việc này nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất.

Thứ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ theo hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, thay vì Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc chỉ định một đơn vị phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố bộ tiêu chí, thành lập Hội đồng đánh giá gồm 31 thành viên là đại diện của 4 bộ, ngành và các chuyên gia. Doanh nghiệp chủ động đăng ký, các sản phẩm được đưa vào sử dụng trên cơ sở đáp ứng những tiêu chí đánh giá. Cách làm này góp phần tiết kiệm ngân sách, hạn chế đầu tư trùng lặp và phát huy năng lực công nghệ trong nước. Qua đánh giá, có hai nền tảng đạt yêu cầu, trong đó có Clex; cả hai đều do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình và triển khai trên hạ tầng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện.

Để Clex được sử dụng hiệu quả trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng đề nghị CMC tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm. Trước hết là bảo đảm độ chính xác của thông tin, dữ liệu pháp luật phải được cập nhật kịp thời, câu trả lời cần nêu rõ căn cứ và hiệu lực văn bản để người dùng kiểm chứng; khi chưa đủ cơ sở, hệ thống phải thông báo rõ. CMC cần duy trì đánh giá độc lập, tiếp nhận phản hồi và kịp thời khắc phục sai sót.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông qua phối hợp với các cơ quan xác định những công việc cần hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ và theo dõi kết quả thực tế, từ thời gian xử lý công việc, chất lượng hồ sơ đến mức độ sử dụng thường xuyên. Sản phẩm cần dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc ở cơ sở. Thứ ba, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kiểm soát chặt chẽ phạm vi khai thác dữ liệu và quyền truy cập. Thứ trưởng lưu ý AI chỉ là công cụ hỗ trợ; cán bộ, công chức phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm với nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Theo lãnh đạo Bộ KHCN, về lâu dài, CMC cần tiếp tục đầu tư đội ngũ nghiên cứu, hợp tác với các chuyên gia pháp luật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành công của Clex cần được đánh giá bằng hiệu quả ứng dụng thực tế, khả năng hỗ trợ cán bộ và những giá trị cụ thể mang lại trong quá trình thực thi công vụ.

Theo thông tin tại sự kiện, tính đến ngày 20/11/2026, Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ dùng chung, bao gồm Clex và AI Luật, đang cung cấp hàng trăm nghìn tài khoản hoạt động tại 17 cơ quan Trung ương cấp bộ và 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Clex đưa tri thức pháp luật thành lợi thế trong công việc và kinh doanh

Chia sẻ về quá trình phát triển và những giá trị mà Clex hướng tới, ông Đặng Văn Tú, Tổng Giám đốc CMC AIX nhấn mạnh, Clex được xây dựng từ sự thấu hiểu ba yếu tố cốt lõi: người dùng, hệ thống pháp luật và công nghệ. Trong quá trình đào tạo AI cho cán bộ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, sở và chính quyền cấp phường, xã, CMC có cơ hội tiếp cận những khó khăn thực tế của người sử dụng. Đó là nhu cầu tìm kiếm nhanh quy định cần áp dụng, xác định văn bản còn hiệu lực, phát hiện những thay đổi chính sách và có căn cứ pháp lý rõ ràng để xử lý công việc.

Để giải quyết những yêu cầu đó, CMC phát triển các mô hình LLM, VLM chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam, được đội ngũ kỹ sư CMC huấn luyện và kiểm chứng trên bộ đánh giá V-LegalBench. Clex cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn thí điểm cho nền tảng AI hỗ trợ công vụ, đồng thời được Bộ Tư pháp lựa chọn tham gia chương trình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đưa lên Cổng Pháp luật quốc gia.

Từ nền tảng công nghệ này, ông Đặng Văn Tú giới thiệu hành trình ứng dụng Clex qua năm giá trị: Thấu - Thấy - Thông - Thuận - Thế. Trong đó, “Thấy” là khả năng tổng hợp quy định liên quan, cung cấp đầy đủ căn cứ và dẫn chiếu đến văn bản gốc để kiểm chứng; “Thông” là hỗ trợ rà soát, phát hiện những điểm có thể mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống văn bản, đồng thời giúp cán bộ và doanh nghiệp hiểu rõ quy định cần áp dụng; “Thuận” là tích hợp Clex vào những công cụ làm việc quen thuộc như Microsoft Word, Hanoiwork của Hà Nội và hệ thống phần mềm đang sử dụng tại Hải Phòng.

Cập nhật đến tháng 11/2026, Clex đang được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ và cơ quan ngang bộ cùng Văn phòng Quốc hội. Theo ông Tú, đây là minh chứng cho nhu cầu ứng dụng AI pháp lý trong thực tiễn và là nền tảng để CMC tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tới các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ở nhiều quy mô khác nhau.

Ông Đặng Văn Tú, Tổng Giám đốc CMC AIX, chia sẻ về hành trình phát triển và các giá trị ứng dụng của nền tảng Clex.

CMC cam kết làm chủ công nghệ, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Phát biểu đáp từ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã dành thời gian tham dự, ghi nhận và động viên những nỗ lực của đội ngũ nghiên cứu, phát triển CMC; đồng thời cảm ơn lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã quan tâm, định hướng, đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước bằng công nghệ Việt Nam.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Nguyễn Trung Chính khẳng định, lễ ra mắt Clex mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình phát triển sản phẩm. Giá trị đích thực của một sản phẩm công nghệ không nằm ở những tính năng hiện đại, mà ở những lợi ích thiết thực mang lại cho xã hội và con người. Những kỳ vọng và sự tin tưởng của lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, đồng thời đặt lên vai CMC trách nhiệm tiếp tục nỗ lực hoàn thiện sản phẩm.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu đáp từ tại sự kiện.

CMC cam kết tiếp tục đầu tư, làm chủ công nghệ, không ngừng hoàn thiện Clex theo hướng chính xác, tin cậy, an toàn, dễ tiếp cận, lấy người dân và người sử dụng làm trung tâm. Tập đoàn hướng tới đưa nền tảng đến với từng cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực quản trị; đồng thời giúp mỗi người dân tiếp cận, hiểu và thực thi pháp luật thuận tiện, bình đẳng hơn.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, CMC sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tạo ra những giá trị thiết thực. Với thông điệp “Tinh thông pháp luật - Kiến tạo văn minh”, Clex không chỉ là sản phẩm trí tuệ Việt Nam mà còn thể hiện khát vọng làm chủ công nghệ, phát triển các giải pháp phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy đưa Clex vào thực tiễn

Trong khuôn khổ chương trình, CMC đã ký kết các thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Các thỏa thuận hướng tới phối hợp nghiên cứu, triển khai Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân. Đây là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái ứng dụng, đưa sản phẩm công nghệ Việt đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng cơ quan, tổ chức.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC và ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội ký kết hợp tác, thúc đẩy triển khai nền tảng Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam.

Với thông điệp “Tinh thông pháp luật - Kiến tạo văn minh”, Clex thể hiện nỗ lực của CMC trong việc đưa công nghệ AI Make in Vietnam vào giải quyết những bài toán thiết thực của quốc gia. Từ làm chủ hạ tầng, dữ liệu, mô hình đến phát triển ứng dụng chuyên ngành, CMC hướng tới kiến tạo các giải pháp công nghệ có độ tin cậy cao, phục vụ hiệu quả cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đây cũng là bước đi góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong quản trị và thực thi pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, hướng tới một xã hội văn minh, công bằng và phát triển bền vững.