Ra mắt Qrevo C Pro & F25 Ultra - Bộ đôi thiết bị mới từ Roborock

Sự kiện trải nghiệm diễn ra đồng thời tại hai showroom Mi Việt Nam tại Hà Nội (số 33, đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, P. Đông Ngạc) và TP.HCM (203 Thống Nhất, P. Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), thu hút đông đảo người yêu công nghệ và khách hàng quan tâm đến các giải pháp làm sạch thông minh.

Bộ đôi thiết bị mới mang đến trải nghiệm làm sạch tự động ấn tượng

Roborock Qrevo C Pro và F25 Ultra được giới thiệu như những sản phẩm kế thừa và nâng cấp toàn diện từ các thế hệ trước. Roborock Qrevo C Pro là mẫu robot hút bụi lau nhà thuộc dòng Qrevo mới, gây ấn tượng nhờ lực hút HyperForce 18.500Pa. Bên cạnh đó, hệ thống chổi chính DuoDivide và chổi cạnh chống rối giúp tăng hiệu quả gom bụi, đồng thời giảm rối tóc tối đa, đặc biệt phù hợp với gia đình nuôi thú cưng.

Ngoài ra, Qrevo C Pro được trang bị cây lau FlexiArm tự mở rộng, có khả năng lau sát mép tường hơn 97%, xử lý tốt các góc cạnh thường bị bỏ sót. Cùng với đó, trạm sạc kiêm trạm vệ sinh tự động tích hợp các chức năng đổ rác, giặt giẻ bằng nước nóng 75°C, sấy khô bằng khí nóng 45°C, mang đến trải nghiệm tự động đúng nghĩa.

Roborock F25 Ultra là mẫu máy hút bụi lau nhà cầm tay mới nhất của hãng, tích hợp lực hút mạnh mẽ 22.000Pa, thiết kế tay cầm gập 180 độ linh hoạt, và đặc biệt là khả năng phun hơi nước nóng 99°C giúp diệt khuẩn trên bề mặt sàn, nâng cao mức độ làm sạch.

Không chỉ vậy, F25 Ultra còn sở hữu con lăn kép tràn viền, thiết kế JawScrapers chống rối tóc, cùng khả năng giặt và sấy khô con lăn tự động sau mỗi lần sử dụng, giúp thiết bị luôn sạch sẽ, sẵn sàng cho các chu trình tiếp theo.

Người dùng Việt quan tâm hơn đến trải nghiệm làm sạch thông minh

Tại khu vực trải nghiệm, khách tham dự được trực tiếp sử dụng sản phẩm, thử các chế độ làm sạch và điều khiển robot thông qua ứng dụng Roborock. Nhiều khách hàng tỏ ra ấn tượng với khả năng làm sạch sát cạnh, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu dễ dàng và hệ thống chống rối hiệu quả trên bộ đôi sản phẩm mới.

Anh Dũng Didu, một moderator của diễn đàn Tinh Tế, sau khi trực tiếp trải nghiệm cả hai sản phẩm tại sự kiện, đánh giá cao những nâng cấp mà Roborock mang đến lần này. Theo anh, Qrevo C Pro gây ấn tượng với lực hút mạnh mẽ và khả năng lau sát mép tường, giúp xử lý bụi mịn, tóc và lông thú cưng dễ dàng. Trong khi đó, F25 Ultra lại nổi bật với thiết kế gập linh hoạt và công nghệ làm sạch bằng hơi nước nóng 99°C, không chỉ loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà còn diệt khuẩn, mang lại cảm giác yên tâm hơn khi sử dụng.

Bên cạnh những trải nghiệm công nghệ ấn tượng, sự kiện còn mang đến cho khách tham dự cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn. Chỉ cần check-in tại showroom, khách hàng sẽ được nhận ngay bộ quà gồm ô cao cấp, ly giữ nhiệt và túi vải thời trang mang thương hiệu Roborock. Những phần quà thiết thực này, kết hợp cùng việc trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đã tạo nên không khí sôi động và góp phần đưa hình ảnh Roborock đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Công nghệ làm sạch đang trở thành một phần của cuộc sống hiện đại

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Mi Việt Nam - một trong những đơn vị phân phối chính hãng Roborock tại Việt Nam - cho biết bộ đôi sản phẩm mới là lời khẳng định cho chiến lược đưa các giải pháp làm sạch công nghệ cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

"Chúng tôi không chỉ bán thiết bị, mà đang giới thiệu đến người dùng một phong cách sống mới, nơi công nghệ giúp họ tận hưởng cuộc sống tiện nghi, nhẹ nhàng hơn. Roborock Qrevo C Pro và F25 Ultra là hai sản phẩm trong loạt giải pháp làm sạch hiện đại mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong thời gian tới".

Thị trường thiết bị làm sạch thông minh tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn định và người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm có khả năng tự động hóa cao, giảm thao tác thủ công. Điều này cũng là lý do Mi Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi showroom trải nghiệm, nơi người dùng có thể dùng thử sản phẩm trước khi quyết định.

Việc ra mắt Roborock Qrevo C Pro và F25 Ultra không chỉ đơn thuần là cập nhật dòng sản phẩm mới, mà còn cho thấy một xu hướng tiêu dùng rõ nét: người dùng đang tìm kiếm những giải pháp tự động hóa thông minh, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sống.

Thông tin Mi Việt Nam:

Website: https://mivietnam.vn

Hotline: 1900 068 828