Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Trần Hải Sinh SN 1960 và thuộc cấp

13-02-2026 - 16:20 PM | Xã hội

Trần Hải Sinh (SN 1960) là Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera.

Sáng 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế thông tin với báo Công an Nhân dân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cá nhân để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm đ, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ba người bị bắt gồm: Trần Hải Sinh (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera; Nguyễn Văn Phú (SN 1988), Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt; và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984), nhân viên kỹ thuật tại mỏ này.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm bắt địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khai thác tại mỏ cao lanh La Dứt (thuộc thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP Huế). Đây là mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy có tình trạng khai thác vượt quá ranh giới được phê duyệt.

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Trần Hải Sinh SN 1960 và thuộc cấp - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA TP Huế

Trước diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Huế và được chấp thuận xác lập chuyên án để điều tra, xử lý. Chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo.

Cũng theo tờ Công an nhân dân, Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế (địa chỉ tại 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP Huế), do ông Cao Văn Minh (SN 1976, trú TP Hồ Chí Minh) làm người đại diện theo pháp luật, là đơn vị được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Sau đó, quyền khai thác được chuyển giao cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Trần Hải Sinh SN 1960 và thuộc cấp - Ảnh 2.

Ảnh: CA TP Huế

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Trần Hải Sinh SN 1960 và thuộc cấp - Ảnh 3.

Ảnh: CA TP Huế

Mặc dù nắm rõ ranh giới và diện tích được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, ông Sinh bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cao lanh ngoài phạm vi cho phép. Diện tích bị khai thác trái phép lên tới 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản ước tính hơn 9 tỷ đồng.

Số cao lanh này sau khi được khai thác đã thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, rồi bán lại cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện Bạch Mai THÔNG BÁO KHẨN đến người dân có nhóm máu O

Bệnh viện Bạch Mai THÔNG BÁO KHẨN đến người dân có nhóm máu O Nổi bật

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Vụ cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong: Hàng xóm nghe tiếng cãi vã trong căn hộ trước khi cháy

Vụ cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong: Hàng xóm nghe tiếng cãi vã trong căn hộ trước khi cháy

15:56 , 13/02/2026
Sau khi đòi bỏ trực Tết, hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau được chi trả tiền nợ lương

Sau khi đòi bỏ trực Tết, hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau được chi trả tiền nợ lương

15:43 , 13/02/2026
556 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Nhiều người cần tra cứu ngay

556 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Nhiều người cần tra cứu ngay

15:20 , 13/02/2026
Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

13:59 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên